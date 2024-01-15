بمشاركة 1200 ناشر.. معرض القاهرة الدولي للكتاب ينطلق بدورته الـ55

تحت شعار "نصنع المعرفة، نصون الكلمة" تنطلق الدورة الخامسة والخمسون لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، بمشاركة 1200 ناشر من 70 دولة.

وسيكون المعرض أول حدث دولي كبير تنظمه وزارة الثقافة المصرية، منذ أكتوبر/ تشرين الأول، بعدما أرجأت إقامة مهرجاني الموسيقى العربية والقاهرة السينمائي الدولي بسبب الحرب في غزة.

وقالت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن "المعرض يأتي في دورته الحالية متحديًا الصعاب التي تواجه العالم، بمشاركة 1200 ناشر من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية".

وأضافت: "يجتمع تحت سقف معرض الكتاب الأدباء من مصر والوطن العربي، بل والعالم، ويزوره ملايين عدة من القرّاء الذين تنصب اهتماماتهم على الاطلاع على كل ما هو جديد، حتى يبدو المشهد أشبه بكرنفال ثقافي كبير".

ويقام المعرض، في الفترة من 24 يناير/ كانون الثاني إلى السادس من فبراير/ شباط، بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.

مشاركة النرويج

وتحل مملكة النرويج (ضيف شرف) على المعرض هذا العام ببرنامج ثري على مستوى الضيوف والموضوعات.

وقالت سفيرة النرويج في القاهرة هيلدا كليميتسدال في المؤتمر الصحفي: "من خلال دورنا كدولة ضيفة، متحمسون لنشر متعة القراءة، خاصة بين الأجيال الجديدة، وتسهيل التواصل بين صنَّاع النشر في مصر والنرويج، لتعزيز عملية الترجمة من اللغة النرويجية إلى العربية، وتحفيز الحوار بين الجمهورينْ النرويجي والعربي".

وأضافت أن "البرنامج الثقافي لضيف الشرف يمتد على مدى 13 يومًا، كل يوم يتم التركيز على مؤلف نرويجي وأعماله الأدبية، حيث إن العديد من المؤلفين الذين يشاركون في البرنامج الأدبي لهم منشورات حديثة من قِبل ناشرين مصريين أو عرب".

شخصية الدورة

واختارت اللجنة العليا للمعرض، هذا العام، عالم المصريات الراحل سليم حسن (1893-1961) شخصية الدورة الخامسة والخمسين "لما له من دور كبير في ترسيخ الهوية المصرية".

كما اختِير الكاتب الذي رحل، قبل أسابيع قليلة، يعقوب الشاروني (شخصية معرض الطفل) المصاحب لمعرض الكتاب بوصفه أحد أبرز رواد أدب الطفل في العالم العربي.

طه حسين ونازك الملائكة

واستحدث المعرض هذا العام محور (مؤتمر اليوم الواحد) الذي يضم 6 مؤتمرات، منها: (مؤتمر تقنيات الذكاء الاصطناعي) بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، و(مؤتمر الترجمة عن العربية جسر للحضارة) بمشاركة وزارتي الثقافة والأوقاف.

كما يحتفي المعرض بمرور 50 عامًا على رحيل عميد الأدب العربي طه حسين (1889-1973)، وكذلك مرور 100 عام على ميلاد الشاعرة العراقية نازك الملائكة (1923-2007).

وللعام الثالث على التوالي يتواصل (البرنامج المهني) للمعرض والموجه بشكل أساسي للناشرين والمؤلفين والمؤسسات الثقافية، ويتضمن مجموعة من اللقاءات وورش العمل التي تتناول صناعة الكتب والنشر.