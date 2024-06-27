كريستل بشارة: المرأة الناجحة تُلهم لوحاتي.. وفخورة بما وصلت إليه

كشفت الفنانة التشكيلية العالمية كريستل بشارة في حديث خاص لـ "إرم نيوز" عن أحدث مشاريعها الفنية، وقالت أنها تعكف حاليًا على قصة جديدة بمجال عملها تدعو من خلالها للتفاؤل، ونوهت إلى أنها سوف تكون بين دبي وميامي الأمريكية، وأشارت إلى أنها تعتبر قصتها الجديدة من المشاريع المهمة بالنسبة لها.

ونوهت إلى أهمية مشروعها الأخير الذي تم تقديمه في دبي منذ أسابيع قليلة، وقالت إنه تضمن 80 لوحة من أعمالها خلال مسيرتها في الرسم والفن وتم تقديم لوحاتها ضمن قصة مُعبرة عن مسيرتها الفنية على مدار 15 عامًا من إقامتها في دبي، ومُدمجة بوسائل تكنولوجية جديدة سلطت الضوء بشكل جديد ومميز على أعمالها خلال مشوارها الفني حسبما وصفت.

في البداية، متى بدأت علاقتك بالفن وأسباب اختيار هذا المجال من العمل؟

بدأت الرسم منذ أن كنت طفلة صغيرة، والدي كان فنانًا يقوم بالرسم في المنزل، تأثرت به لكن الموهبة موجودة لدي من الأساس، إذ كُنت طوال الوقت أقوم بالرسم وقص الأوراق وتشكيل أشكال معينة ودمجها مع الرسم والألوان، كنت أختبر أنواعًا مختلفة من الفن خلال هذا التوقيت، أما بمرحلة الدراسة الجامعية فلقد فتحت لي المجال أن أتخصص في دراسة علوم الجرافيكس، هذا فتح لي المجال للقيام بتنفيذ لوحات ديجيتال.