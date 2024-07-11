المسرحية التونسية ''11.14" تحصد ذهبية "ليالي المسرح" في الأردن

فازت المسرحية التونسية "11.14" بجائزة الميدالية الذهبية لمهرجان "ليالي المسرح الحر الدولي" في الأردن.

وقال الممثل والمخرج معز القديري إن هذا التتويج هو الثاني له في الأردن، وأن التوفيق حالفه للعودة إلى تونس متوجاً بالجائزة.

وأضاف أن المسرحية نافست في مناسبة دولية وتفوق على العديد من مشاركات الدول العربية لذا فهي جائزة لها أهميتها.

وأوضح أن المسرحية اقتباس من مسرحية "4:48 psychose ذهان العقل" للكاتبة المسرحية البريطانية سارا كاين العقل.

وتتحدث عن الصراع النفسي للشخصية، وتدور أحداثها حول تخيل الصراع بين العقل الباطن والوعي، حتى يتمكن الجسم من التشافي والعمل بشكل عادي.

وحول تجربته، أكد القديري أنه لم يسع مطلقاً للظهور في التلفاز ، معتبراً مشاركته في مسلسل "نجوم الليل" ناتجة عن إعجابه بالتجربة.

وأكد القديري، في مقابلة مع إذاعة "موزاييك" التونسية، أنه بالأساس مخرج مسرحي أكثر من كونه ممثلاً.