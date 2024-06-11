باكستان.. طلب فتح ناد للمثليين فوضعوه في مستشفى الصحة النفسية

عقوبة المثلية في باكستان

وفي الطلب المقدم إلى نائب مفوضية المدينة، قال الرجل إن النادي سيكون "وسيلة راحة كبيرة وموردا للعديد من المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي، وحتى بعض الأشخاص من جنسين مختلفين، المقيمين، في أبوت آباد على وجه الخصوص، وفي أجزاء أخرى من المدينة".

وتعتبر المثلية في باكتسان أمرا غير قانوني، ويمكن أن تصل عقوبته إلى السجن عامين وحتى إلى مدى الحياة.

وقال نصير خان نذير، زعيم حزب عوامي الباكستاني، إنه إذا تم منح الإذن بإنشاء النادي فستكون هناك "عواقب وخيمة للغاية"، وأضاف نائب آخر: "سيُغمر المبنى بالبنزين ويشعل فيه النار".

ورغم إحالته لمستشفى الأمراض العقلية، إلا أن اللافت تصريح مكتب العاصمة في أبوت آباد للصحيفة، حيث قال إنه تلقى طلبا لإنشاء نادٍ للمثليين، وأنه يراجعه مثل أي اقتراح آخر.