أديل تنفعل على معجبة هاجمت المثليين (فيديو)

انتقدت المغنية البريطانية الشهيرة أديل معجبة أطلقت تعليقات معادية للمثليين، خلال حفلها الأخير في لاس فيغاس، يوم السبت الماضي.

وتوقفت أديل عن الغناء مؤقتًا على مدرج الكولوسيوم في Caesars Palace لتهنئهة المثليين ببداية "شهر الفخر" عندما صرخت إحدى الحاضرات قائلة: "مقرف".

وردت أديل بسخرية واستنكار "هل أتيتِ إلى عرضي الخاص لتقولي المثلية مقرفة.. هل أنت غبية؟ لا تكوني سخيفة. إذا لم يكن لديك شيء لطيف لتقوليه، اصمتي، حسنًا؟".

وبعد الحفل، تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أديل بشكل واسع؛ إذ عبر بعضهم عن دعمهم لها، فيما انتقدها آخرون، مشيرين إلى وجوب احترام الفنان لحرية الآخرين في التعبير عن رأيهم، تماما كما عبرت هي عن رأيها أمام الآلاف.