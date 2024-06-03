أديل تنفعل على معجبة هاجمت المثليين (فيديو)
انتقدت المغنية البريطانية الشهيرة أديل معجبة أطلقت تعليقات معادية للمثليين، خلال حفلها الأخير في لاس فيغاس، يوم السبت الماضي.
وتوقفت أديل عن الغناء مؤقتًا على مدرج الكولوسيوم في Caesars Palace لتهنئهة المثليين ببداية "شهر الفخر" عندما صرخت إحدى الحاضرات قائلة: "مقرف".
وردت أديل بسخرية واستنكار "هل أتيتِ إلى عرضي الخاص لتقولي المثلية مقرفة.. هل أنت غبية؟ لا تكوني سخيفة. إذا لم يكن لديك شيء لطيف لتقوليه، اصمتي، حسنًا؟".
وبعد الحفل، تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أديل بشكل واسع؛ إذ عبر بعضهم عن دعمهم لها، فيما انتقدها آخرون، مشيرين إلى وجوب احترام الفنان لحرية الآخرين في التعبير عن رأيهم، تماما كما عبرت هي عن رأيها أمام الآلاف.
ومن المعروف أن أديل تؤكد دعمها المتواصل للمثليين؛ إذ كرست أحد عروضها في بلجيكا عام 2016 لضحايا مذبحة ملهى Pulse الليلي المخصص للمثليين في فلوريدا، والذي راح ضحيته نحو 50 شخصا.
وفي السابق لم تتردد أديل في انتقاد سلوكيات جمهورها العدوانية؛ إذ حذرتهم في يوليو 2023 من رمي الأشياء على المسرح، وقالت بحزم: "أتحداك أن ترمي شيئًا عليّ.. سأقتلك."
يُذكر أن أديل قد أعلنت عن نيتها إنهاء برنامجها "عطلة نهاية الأسبوع مع أديل" Weekends With Adele قريبًا، حيث تتطلع للتركيز على عائلتها مع شريكها ريتش بول.
وقالت أديل لجمهورها في مايو "بمجرد أن أنتهي من جميع التزاماتي وعروضي، أريد أن أنجب طفلاً. أريد طفلة."