صور وفيديوهات مسربة تكشف فضيحة جنسية في جامعة البصرة بالعراق

شهدت جامعة البصرة العريقة، جنوبي العراق، يوم الأربعاء، سلسلة أحداث متتالية، بدأت بتداول مقاطع فيديو وصور جنسية فاضحة، تبعتها اتهامات لعميد إحدى الكليات بالتورط في استغلال وابتزاز طالبات، قبل أن يتم إيقافه عن العمل والتحقيق في الحادثة الصادمة.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو، التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، علاقة حميمة ومشاهد مخلة، داخل مقر عمل يقول مدونون عراقيون كثر إنه مكتب عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة، عماد الشاوي.

وأثارت تلك المقاطع موجة غضب واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالب بمحاسبة المتهم الشاوي الذي قالت وسائل إعلام محلية عديدة إن وزارة التعليم العالي أوقفته عن العمل، وفتحت تحقيقاً في الحادثة.

ويواجه الشاوي اتهامات باستغلال طالبات أخريات غير الطالبة التي ظهرت معه في الفيديوهات والصور المسربة، التي التقطتها كاميرا مراقبة مثبتة في المكتب، إذ يلجأ العميد لمساومة الطالبات على معدلات النجاح والتخرج، ثم يقوم بابتزازهن بعد تصوير من يرضخن له أول مرة.