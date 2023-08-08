مشاركات بمسابقة ملكة جمال إندونيسيا تعرضن لـ "تحرش جنسي"
أبلغت أكثر من 6 مشاركات في مسابقة ملكة جمال إندونيسيا الشرطة بأن المنظمين قاموا بالتحرش الجنسي بهن، وفق ما ذكرته محاميتهن، اليوم الثلاثاء.
وجاءت الشكوى بعد أن طُلب من المتسابقات السبع اللواتي وصلن إلى نهائيات المسابقة، التي أقيمت في العاصمة جاكرتا، بين الـ29 من شهر تموز/يوليو الماضي، والـ 3 من شهر آب/أغسطس الجاري، بشكل غير متوقع خلع ملابسهن لفحص بدني قبل يومين من حفل التتويج.
وصرحت محامية المتسابقات، ميليسا أنغريني، أن مسؤولين في المؤسسة، التي تحمل ترخيص تنظيم مسابقة ملكة جمال الكون في إندونيسيا "بي تي كابيلا سواستيكا كاريا" أكدوا أنه كان عليهم "فحص وجود أي ندوب أو سيلوليت أو وشم على أجسادهن".
وتابعت قائلة: "النساء اللواتي كن يتسابقن للفوز بلقب ملكة جمال إندونيسيا، لم يكن على علم بأنهن سيخضعن لفحص بدني، إذ كان من المفترض أن تكون جلسة لتجربة ملابس".
وأشارت المحامية إلى أن المتباريات الـ30 في المسابقة خضعن لفحص بدني غير متوقع، وتم التقاط صور 5 منهن، مضيفة أن عدد المتسابقات اللواتي سيتقدمن بشكاوى قد يرتفع، بحيث كلفها مزيد منهن الإبلاغ عن هذه الحوادث.
بدوره قال المتحدث باسم شرطة جاكرتا، ترونويودو ويسنو أنديكو، للصحافيين اليوم الثلاثاء، إن المتباريات قدمن بلاغًا للشرطة، موضحًا أن الشرطة فتحت تحقيقًا استنادً إلى البلاغ "كأساس لمزيد من التحقيقات".
ولم تؤكد بوبي كابيلا المديرة الوطنية لمسابقة ملكة جمال الكون في إندونيسيا هذه المزاعم أو تنفها في منشور على "إنستغرام"، لكنها أعربت عن امتنانها للذين شاركونا "آراءهم ومشاعرهم ووجهات نظرهم" بشأن الحادث، حيثُ كتبت: "تعليقاتكم ليست مجرد كلمات، إنها قوة فاعلة".
ولم ترد الجهة المسؤولة عن تنظيم مسابقة ملكة جمال الكون بعد على طلب للتعليق أُرسل لها عبر البريد الإلكتروني.
ونقلت محطة تلفزيون "كومباس" مؤتمرًا صحافيًا للمتسابقات حول هذه المزاعم، لكنها حرصت على إخفاء هوياتهن.
وأقيمت المسابقة لاختيار ممثلة إندونيسيا إلى مسابقة ملكة جمال الكون لهذا العام، والتي تأسست في خمسينيات القرن الماضي.