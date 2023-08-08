مشاركات بمسابقة ملكة جمال إندونيسيا تعرضن لـ "تحرش جنسي"

أبلغت أكثر من 6 مشاركات في مسابقة ملكة جمال إندونيسيا الشرطة بأن المنظمين قاموا بالتحرش الجنسي بهن، وفق ما ذكرته محاميتهن، اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشكوى بعد أن طُلب من المتسابقات السبع اللواتي وصلن إلى نهائيات المسابقة، التي أقيمت في العاصمة جاكرتا، بين الـ29 من شهر تموز/يوليو الماضي، والـ 3 من شهر آب/أغسطس الجاري، بشكل غير متوقع خلع ملابسهن لفحص بدني قبل يومين من حفل التتويج.

وصرحت محامية المتسابقات، ميليسا أنغريني، أن مسؤولين في المؤسسة، التي تحمل ترخيص تنظيم مسابقة ملكة جمال الكون في إندونيسيا "بي تي كابيلا سواستيكا كاريا" أكدوا أنه كان عليهم "فحص وجود أي ندوب أو سيلوليت أو وشم على أجسادهن".

وتابعت قائلة: "النساء اللواتي كن يتسابقن للفوز بلقب ملكة جمال إندونيسيا، لم يكن على علم بأنهن سيخضعن لفحص بدني، إذ كان من المفترض أن تكون جلسة لتجربة ملابس".

وأشارت المحامية إلى أن المتباريات الـ30 في المسابقة خضعن لفحص بدني غير متوقع، وتم التقاط صور 5 منهن، مضيفة أن عدد المتسابقات اللواتي سيتقدمن بشكاوى قد يرتفع، بحيث كلفها مزيد منهن الإبلاغ عن هذه الحوادث.