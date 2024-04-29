بعد قصة حب.. رانيا يوسف تخوض تجربة غنائية

للمرة الأولى، قررت الفنانة المصرية رانيا يوسف خوض تجربة غنائية من خلال فيديو كليب، وذلك بعد أيام من إعلانها الدخول في قصة حب.

والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة، وكلمات سمير طارق، وألحان محمد مصطفى.

وكشفت المخرجة بتول عرفة تفاصيل الأغنية، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، قالت فيه إن الكليب سيكون غنائيا استعراضيا، وستقدم من خلاله الفنانة رانيا يوسف بشكل جديد ومفاجئ للجمهور.

وعبّرت عرفة عن حماسها للتجربة، خاصة وأن رانيا مناسِبة لتقديم هذا الشكل من الغناء، بحسب قولها.

يذكر أن الشركة المنتجة لأغنية رانيا يوسف هي الشركة ذاتها التي أنتجت أغنية "بناقص" التي قدمتها الفنانة أيتن عامر، في أولى تجاربها الغنائية، وحققت مشاهدات جيدة.