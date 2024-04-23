مجرد إعجاب.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل حبها الجديد

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف تفاصيل علاقة الحب الجديدة التي أعلنت عنها قبل أيام، مشيرة إلى أنها ما زالت في مرحلة الإعجاب المتبادل.

وكانت رانيا يوسف قد أعلنت أخيرا دخولها في قصة حب مع شخص، رفضت الكشف عن هويته، لافتة إلى أنها لم تكن تنوي الدخول في علاقات جديدة، إلا أنها أعجبت به.

وقالت رانيا يوسف، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات مهرجان أسوان لسينما المرأة المقام حاليًا في مصر: "لا أستطيع القول إنني أعيش قصة حب جديدة، ولكنني معجبة بشخص معين، وبالمناسبة أنا أشعر بالإعجاب تجاه أناس كثر يمكن كل يوم، زي جورج كلوني وممثلين كتير جدًا، ولو هتجوز أكيد هقول".

يذكر أن رانيا يوسف أعلنت دخولها قصة حب جديدة خلال برنامج تلفزيوني، قائلة: "الآن إحنا في حالة إعجاب متبادل وهو متواضع جدًا ومكافح جدًا، أحترمه جدًا، وهو مطلق وله ابن وهو صديق كويس لطليقته وهو أكبر مني بأربع سنين، وأنا لا أؤمن بفرق السن".

وبسؤالها عن المواصفات التي ترفضها في الرجل الذي سترتبط به، قالت: "أرفض البخل في الرجل لأنه يعني البخل في الوقت والمسؤولية والعواطف والماديات، وأرفض الرجل الذي يهتم بالمظاهر الخادعة، وفي حال إن تم الاتفاق على الزواج مش هعمل فرح، أنا بكره فساتين الفرح وبكره كل التقاليد بتاعة الأفراح".

وبسؤالها عما إذا كانت تبحث عن ماضي شريكها، قالت: "إحنا قافلين باب السؤال على شريك الماضي".

وتطرقت رانيا يوسف إلى الانتقادات التي تطالها بشأن إطلالتها الجريئة، معلقة: "مش بسمع لأي انتقادات عن لبسي، ده ذوقي وهفضل كده ومش هتغير عشان حد".