منة فضالي تتحدث لـ"إرم نيوز" عن تحديات الجلوس على كرسي متحرك في "محارب"
كشفت الفنانة المصرية منة فضالي في حديث خاص لـ"إرم نيوز" تفاصيل أحدث تجاربها الفنية بمسلسلي "محارب" و "كوبرا"، متطرقة للحديث عن صعوبات الشخصية والتحديات التي واجهتها.
وعن مسلسل "محارب" قالت منة "كان بالنسبة لي تجربة خاصة جدا، حيث جسدت شخصية امرأة من ذوي الهمم قعيدة على كرسي متحرك، وهذه المرة الأولى التي أتعاون فيها مع الممثل حسن الرداد والمؤلف محمد سيد بشير والمخرجة شيرين عادل، لقد أحببت التوليفة نفسها من جميع النواحي التي ذكرتها، وعلى الرغم من أنني لم أتقابل مع حسن الرداد خلال التصوير، لكنها المرة الأولى التي أشارك فيها بعمل فني من بطولته".
وأوضحت منة أنها واجهت صعوبة في تجسيد شخصية من ذوي الهمم قائلة "تجسيد الدور كان صعبا للغاية ومرهقا خصوصا أنني حصلت على بعض الوقت من أجل التدرب على الجلوس على الكرسي وبالتحديد الانفعالات الجسدية التي ألزمتني بعدم تحريك ساقي طوال فترة التصوير، حتى حركات لاإرادية، هذا الأمر أرهقني لوقت طويل خصوصا مع تصوير المشاهد لساعات طويلة".
وأضافت "كانت تجربة صعبة للغاية، لكنني أحببتها؛ لأنها جديدة علي، ونفسيا كانت العوامل مرتبطة بالشخصية التي كانت قليلة في كلامها صعبة، خصوصا أن التمثيل الصامت أصعب من التمثيل الناطق؛ لأن الوصول للمشاهد من خلال توصيل المشاعر والتفاصيل الخاصة بها دون كلام أو جمل حوارية، صعب".
مسلسل كوبرا
ومن ناحية أخرى شاركت منة فضالي بمسلسل "كوبرا" في رمضان الماضي أيضا، وقالت عنه "كوبرا بالنسبة لي من أحب الأدوار التي قدمتها إلى قلبي، رغم مساحة الدور الصغيرة، إلا أنني ومنذ سنوات كنت أتمنى التعاون مع الفنان محمد عادل إمام، كما كانت المرة الأولى التي أتعاون فيها مع المخرج أحمد شفيق بعمل تمثيلي، جمعتنا الكثير من الكواليس الرائعة مع جميع فريق عمل المسلسل والكوميديا كانت حاضرة بيننا جميعا، وكزبرة كان مفاجأة بالنسبة لي؛ إذ لم أتقابل به سوى وقت تصوير الأغنية الدعائية للمسلسل، ووجدت أنه شاب خفيف الظل وبسيط وطيب، وسعدت بالتجربة وقدمت دوري فيه دون اجراء أي بروفات للتصوير فيما يخص الأداء أو الشكل الخارجي الملموس".
وعما إذا استعانت بمراجع من أجل الدجل لاتقان الشخصية وتجربة أداء دور كوميديا للمرة الأولى في مشوارها قالت "لم استعن بأي مراجع تخص موضوع الدجل، لكنني اخترت بعض اللزمات الفنية من خلال بعض الجمل الخاصة التي تميز الشخصية، وفوجئ محمد عادل إمام والمخرج أحمد شفيق بتحضيراتي للدور واختيار الشكل الخاص بها سواء طريقة الكلام أو الملابس التي قمت بارتدائها، حتى أنهم جميعا بالمسلسل كانوا متفاجئين للغاية من الأداء الكوميدي للشخصية".
وتابعت "التعليقات الإيجابية من صناع العمل أسعدتني للغاية خصوصا أنني لم أر نفسي من قبل بالأدوار الكوميدية على الإطلاق، خصوصا أنها من أصعب النوعيات الفنية، وكنت أخشى من المغامرة بعدم تقبل الناس لي بها، لكنني قمت بتقديم العمل بتلقائية ولهذا خرج بأفضل شكل ممكن، وكانت هناك مساحة للارتجال والراحة من المخرج وبطل العمل محمد عادل إمام".
وبسؤالها عن غرابة اختياراتها الفنية ما بين المساحات الكبيرة والصغيرة التي تظهر بها دون اهتمام بالبطولة "لا أنظر لأدواري من ناحية المساحة أو الكم بل بالكيف والمضمون، وهناك فنانات قدمن بطولات فنية في رمضان الماضي ومرت مرور الكرام، ولا أعتقد أنها حققت النجاح على الإطلاق، هناك أدوار صغيرة في الأعمال الفنية وتحقق نجاحا كبيرا وتلامس الجمهور عن قرب، لذا فالأمر لا يتعلق بمساحة الدور أو البطولة بشكل عام؛ لأنه قد تقدم بطولة من البداية للنهاية وتمر مرور الكرام وكأنك لم تقدمها".
وفي النهاية بينت منة موقفها من فيلم "روحي لك" الذي تشارك في بطولته قائلة "ليس لدي أي فكرة عن موعد عرضه، خصوصا أننا انتهينا من تصويره منذ 3 أعوام، ولا أعرف إن كان سيتم طرحه في دور العرض السينمائية أم لا، ومنذ هذا الوقت انقطعت علاقتي بهذا العمل ولا أعرف عنه شيئا!".