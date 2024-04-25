منة فضالي تتحدث لـ"إرم نيوز" عن تحديات الجلوس على كرسي متحرك في "محارب"

كشفت الفنانة المصرية منة فضالي في حديث خاص لـ"إرم نيوز" تفاصيل أحدث تجاربها الفنية بمسلسلي "محارب" و "كوبرا"، متطرقة للحديث عن صعوبات الشخصية والتحديات التي واجهتها.

وعن مسلسل "محارب" قالت منة "كان بالنسبة لي تجربة خاصة جدا، حيث جسدت شخصية امرأة من ذوي الهمم قعيدة على كرسي متحرك، وهذه المرة الأولى التي أتعاون فيها مع الممثل حسن الرداد والمؤلف محمد سيد بشير والمخرجة شيرين عادل، لقد أحببت التوليفة نفسها من جميع النواحي التي ذكرتها، وعلى الرغم من أنني لم أتقابل مع حسن الرداد خلال التصوير، لكنها المرة الأولى التي أشارك فيها بعمل فني من بطولته".

وأوضحت منة أنها واجهت صعوبة في تجسيد شخصية من ذوي الهمم قائلة "تجسيد الدور كان صعبا للغاية ومرهقا خصوصا أنني حصلت على بعض الوقت من أجل التدرب على الجلوس على الكرسي وبالتحديد الانفعالات الجسدية التي ألزمتني بعدم تحريك ساقي طوال فترة التصوير، حتى حركات لاإرادية، هذا الأمر أرهقني لوقت طويل خصوصا مع تصوير المشاهد لساعات طويلة".