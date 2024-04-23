المخرج السعودي عبد الإله القرشي لـ"إرم نيوز": متحمس جدًا لعرض فيلمي في المغرب

يكتشف الجمهور المغربي على مدى 4 أيام، إنتاجات سينمائية سعودية في "ليالي الفيلم السعودي"، التي تُفتتح، مساء اليوم الثلاثاء، في سينما "ميغاراما" في الدار البيضاء، بعرض الفيلم السينمائي "الهامور ح.ج"، للمخرج السعودي عبد الإله القرشي، الذي يعد من أضخم الإنتاجات السينمائية السعودية.

وأكد المخرج السعودي عبد الإله القرشي، أنه متحمس جدًا لعرض فيلمه "الهامور ح.ج" في الدار البيضاء ضمن "ليالي الفيلم السعودي"، خاصة أنه يعرض أحد أعماله السينمائية لأول مرة في المملكة المغربية.

وقال القرشي في تصريح لـ"إرم نيوز": "أنا متطلع إلى مدى وضوح اللهجة واللغة بالنسبة للجمهور، إلى جانب تطلعي إلى استيعاب الجمهور للتفاصيل التي يتضمنها فيلم الهامور المبنية على أحداث ثقافية وداخلية في السعودية".

واعتبر المخرج السعودي، أن فعاليات "ليالي الفيلم السعودي"، "مهمة جدًا؛ لأن أي تلاقٍ ثقافي بين أي دولتين مهم جدًا، خاصة مع المغرب الذي يجمعنا به تلاقٍ ثقافي منذ مدة طويلة"، على حد قوله.

وأضاف المتحدث، أنهم "متحمسين أيضًا للعروض التي ستكون في الرباط ومدن مغربية أخرى"، داعيًا إلى أن "تكون هذه العروض بشكل دوري وسنوي، وأقلها مرتان في السنة، لأنه شيء مهم وصحي جدًا على مستوى تبادل الخبرات السينمائية بين المغرب والسعودية".

وأبرز المخرج السعودي عبد الإله القرشي، أنه "على اطلاع بالصناعة السينمائية في المغرب، خاصة الأفلام الكلاسيكية المغربية على غرار فيلم حلاق درب الفقراء (1982) لمخرجه الراحل محمد الركاب، علاوة على الإنتاجات السينمائية المغربية الأوروبية المشتركة".

ولفت القرشي، إلى أن "هناك تميزًا مغربيًا عاليًا ثقافيًا، وليس هناك ما يشبهه في دول ثانية، حتى التفاصيل الصغيرة في الثقافة المغربية، ولهذا البلد إيقاع متميز لا يمكن تصنيفه إيقاعًا سريعًا ولا إيقاعًا بطيئًا".

وحول عملية توزيع فيلمه "الهامور ح.ج"، أبرز أنّه "مع تراكم السينما السعودية، هناك خطط مستقبلية، لتوزيع الأفلام بشكل جيد على مستوى بلدان العالم العربي جميعها، وفي أوروبا وآسيا كذلك، باعتبار السينما والفنون ليس لها حدود".

وفيلم "الهامور ح.ج" للمخرج عبد الإله القرشي، من بطولة: فهد القحطاني، وخالد يسلم، وإسماعيل الحسن، وعلي شريف، وخيرية أبو لين، وفاطمة البنوي.

ويحكي الفيلم قصة حارس أمن يحلم بالثراء وجمع الأموال بأي شكل كان، وذلك في قالب الكوميديا السوداء، ليتمكن بعد ذلك من جمع ثروة ضخمة، ليبدأ بعدها بإقناع البعض باستثمار أموالهم لديه ضمن وعود كاذبة بالحصول على ربح سريع، ثم تنقلب بعدها أحداث الفيلم إلى تطورات جديدة.