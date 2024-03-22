إيطاليا.. ميلوني تقاضي رجلا وابنه نشرا صورا إباحية مزيفة لها

طلبت محكمة إيطالية رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، للشهادة في يوليو/ تموز، في محاكمة رجلين متهمين بصنع صور إباحية مزيفة باستخدام وجهها ونشرها على الإنترنت.

وقالت المحامية ماريل جيوليا مارونيو، التي وكلتها ميلوني، إنها طالبت المحكمة بتعويض 100 ألف يورو، مشيرة إلى أنها ستتبرع به للنساء ضحايا العنف الأسري، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "إنسا".