إيطاليا.. ميلوني تقاضي رجلا وابنه نشرا صورا إباحية مزيفة لها
طلبت محكمة إيطالية رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، للشهادة في يوليو/ تموز، في محاكمة رجلين متهمين بصنع صور إباحية مزيفة باستخدام وجهها ونشرها على الإنترنت.
وقالت المحامية ماريل جيوليا مارونيو، التي وكلتها ميلوني، إنها طالبت المحكمة بتعويض 100 ألف يورو، مشيرة إلى أنها ستتبرع به للنساء ضحايا العنف الأسري، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "إنسا".
وذكرت الوكالة أن شرطة إيطاليا حددت هوية الرجلين في 2020، وهما أب وابنه قاما بتحميل صور مزيفة على موقع إباحي أمريكي، عن طريق تتبع بيانات أحد هواتفهما المحمولة.
ولم تكن ميلوني آنذاك رئيسة وزراء وإنما رئيسة حزب إخوة إيطاليا.
وأعربت المحامية عن أملها أن تكون قضية ميلوني رسالة للنساء اللاتي وقعن ضحايا لمثل هذه الإساءة لتشجيعهن على اتخاذ خطوة مماثلة.