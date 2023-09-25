وكالة: وفاة زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو

توفي زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو الذي ألقت السلطات القبض عليه في يناير/ كانون الثاني بعد أن ظل هارباً على مدى 30 عاماً، عن عمر 61 عاماً، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن وسائل الإعلام الإيطالية.

وكان ميسينا دينارو يعاني من مرض السرطان وقت إلقاء القبض عليه. وبعد تدهور حالته الصحية في الأسابيع الأخيرة جرى نقله إلى المستشفى من سجن شديد الحراسة في وسط إيطاليا والذي احتجز فيه في البداية.

تم القبض على دينارو في صقلية بعد 30 عاماً من الهروب. ويُعتقد أنه زعيم مافيا "كوزا نوسترا" المعروفة. وحُكم عليه غيابياً بالسجن مدى الحياة في عام 2002 لارتكابه جرائم قتل عديدة. وتم اعتقاله في عيادة خاصة في باليرمو بينما كان يتلقى العلاج من السرطان.