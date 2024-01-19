إقليم الأندلس يستعد لصيف جاف بفرض قيود على استعمال الماء

تستعد الأندلس لمواجهة فصل الصيف مع قيود على المياه في عواصم مثل إشبيلية وملقة وقرطبة، وكذلك في المدن الساحلية الكبيرة الأخرى، حيث ستحتاج هذه العواصم إلى ثلاثين يومًا من الأمطار الغزيرة على التوالي لتجنب ذلك.

وكشف رئيس المجلس العسكري الأندلسي، خوانما مورينو وفقاً لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، عن الوضع المقلق حول موجة الجفاف "شديدة الخطورة"، بعد أشهر "رهيبة"، تشرين الثاني/ نوفمبر وديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني، من حيث مستوى هطول الأمطار المسجلة.

وبحسب الوكالة، هناك نصف مليون أندلسي لديهم بالفعل إمدادات مياه محدودة، وسبعة ملايين شخص لديهم بالفعل بعض المتطلبات التي تقيد استهلاكهم، حيث إن هناك حظرًا على الري أو ملء حمامات السباحة، من بين أمور أخرى.

كما قال مورينو إن حالة التأهب وصلت إلى المستوى "الأقصى"، وحث المواطنين على الاستعداد للقيود المقبلة على المياه، خاصة في المدن الكبرى والشريط الساحلي الذي يتضاعف عدد سكانه في الصيف.

وحذر مورينو من أن الوضع "خطير" ولم يتبق سوى "قليل من الوقت"، ولهذا السبب دعا السكان البالغ عددهم 8.5 مليون نسمة والمسؤولين العموميين والشركات إلى ترشيد استخدام المياه قدر الإمكان.