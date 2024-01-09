دراسة: المياه المعبأة تحوي مئات الآلاف من جزيئات البلاستيك

كشفت دراسة نشرت مؤخرًا في مجلة "بروسيدنجز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينسز"، أن المياه المعبأة، تحتوي على جزيئات من البلاستيك، أكثر بـ 100 مرة مما كان يعتقد سابقًا، وسط تساؤلات حول التبعات المحتملة على صحة الإنسان.

ونقلت صحيفة "التايمز البريطانية"، عن "بيزان يان" المؤلف المشارك في الدراسة قوله "إذا كان الناس قلقين بشأن جزيئات البلاستيك النانوية الموجودة في المياه المعبأة، من الجيد أخذ بدائل في الاعتبار، مثل استخدام مياه الصنبور".

ونصح "يان" بتجنب شرب المياه المعبأة، إلا عند الضرورة، لأن خطر الجفاف قد يكون أكبر من التبعات المحتملة للتعرض لجزيئات البلاستيك النانوية"، لافتًا إلى أن تلك الجزئيات باتت تثير اهتمامًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، إذ إنها موجودة في كل مكان على الكوكب.