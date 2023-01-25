تصميم أول ساعة في العالم مع 17524 قطعة ألماس

أعلنت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، الثلاثاء، عن تصميم أول ساعة يد في العالم، تحتوي على 17524 قطعة ألماس.

وأجرت الموسوعة، بحضور خبير في المجوهرات، عملية عد لكل قطعة ألماس مرصعة على هذه الساعة، والمصنوعة بواسطة متجر "ريناني" الهندي للمجوهرات، حيث تم منح هذه القطعة الثمنية رسميًا، لقب "الساعة المرصعة بأكبر عدد من الألماس"، حيث يحتوي تصميمها النهائي على 17512 قطعة ألماسة بيضاء و12 قطعة ألماسة سوداء، وتزن 373.30 غرام.