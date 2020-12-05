خاتم مرصع بأكثر من 12 ألف ماسة يدخل موسوعة غينيس‎ (فيديو)

المصدر: ا ف ب

دخل خاتم على شكل زهرة مرصّع بأكثر من 12 ألف ماسة موسوعة ”غينيس“ للأرقام القياسية، لكن صانع هذه الجوهرة وهو صائغ هندي في الخامسة والعشرين من العمر فخور بها لدرجة رفض طرحها للبيع.

وتضم هذه الجوهرة المسماة ”ذي ماريغولد – خاتم الازدهار“، 12638 ماسة، وتزن ما ينوف على 165 غرامًا.

وقال الصائغ هاريش بانسال من ولاية أوتار براديش شمال الهند، إن“الجوهرة مريحة، ويمكن حملها بسهولة“.

وأوضح بانسال:“لطالما أردت تصميم جوهرة تضم أكثر من 10 آلاف ماسة، وعلى مر السنوات استغنيت عن تصاميم وأفكار كثيرة للتركيز حصرًا على هذا الهدف“.

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وقد رأى هذا“المشروع الحلم“ النور قبل عامين حينما كان يدرس تصميم المجوهرات في مدينة سورات غرب الهند المصنفة من أبرز مواقع صناعة الماس في الهند، وحطم الرقم القياسي السابق المدرج في موسوعة غينيس أيضًا في الهند والعائد لخاتم مرصع بـ7801 ماسة.

وتلقى ”بانسال“ عروضًا كثيرة للاستحواذ على هذه الجوهرة لكنه قال:“لا نية لبيعها حتى الساعة، إنها مسألة فخر لنا، وهي لا تُقدّر بثمن“.