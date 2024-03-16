الاشتباكات اليدوية.. ظاهرة يمنيّة لا تفارق رمضان (صور)

أسباب متعددة

يرى استشاري الطب النفسي، الدكتور منصور الشرجي، أن احتشاد معظم الناس في وقت واحد في الأسواق "يولّد نوعًا من الغضب، يزداد خلاله معدّل الشجار بهذا التوقيت، نتيجة التعب خلال اليوم، واضطراب النوم عند كثير من الناس، والانقطاع عن التدخين، وتعاطي القات الذي يعدّ من الأسباب المؤدية إلى الأرق والسهر، إلى جانب عدم القدرة على التعبير عن الغضب والانفعال بطريقة مناسبة".

ويضيف الشرجي، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن عدم وجود توازن بين المدخلات والمخرجات الشخصية، سواء في الجانب المالي أو النفسي أو الاجتماعي، إضافة إلى عدم التعوّد على الصبر والتحمّل، "يجعل بعض الناس يعبّرون عن غضبهم بطريقة غير مناسبة، إذ ينتقل الأمر من الأداء اللفظي إلى العراك والشجار الجسدي".

مشيرًا إلى أسباب رئيسية أخرى مرتبطة بوجود بعض المشاكل النفسية، كالقلق، الذي سرعان ما يتحوّل عراكه اللفظي إلى عراك جسدي، والاكتئاب الذي يورّث عدم الصبر، فضلاً عن وجود ظاهر منتشرة لدى الشباب "تسمى فرط الحركة وقلة الانتباه".

وذكر الصحفي عبد الرحمن أنيس، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن عدن شهدت خلال الأيام الأولى من رمضان عدة شجارات في مختلف مناطقها، وهي ظاهرة قديمة قال إنه اعتاد على رؤيتها في رمضان منذ صغره، "حتى إن بعض السكان يعتبرونها من عادات وتقاليد الشهر الفضيل".

واستبعد أنيس أن تكون هذه التصرفات مرتبطة بتداعيات الحرب وضغوطها، لأنها قديمة جدًا، "وقد تكون أسبابها ناجمة عن الجوع، وفقدان المدمنين على التدخين والمصابين بمرض السكر السيطرة على انفعالاتهم، ومضاعفة التوتر لديهم، نتيجة امتناعهم ساعات طويلة عن الأكل، لذلك قد يتعاركون على أبسط الأسباب".