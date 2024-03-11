"الخيمات الرمضانية".. محاولة محدودة لمواجهة التضخم في اليمن (صور)

وشهدت المعارض الرمضانية، في كل من عدن، ومحافظات تعز وشبوة ولحج مؤخراً إقبالاً واسعًا من المواطنين وصل إلى تدافع المحتشدين في مركز محافظة حضرموت وسقوط جرحى، أملًا في شراء السلع الرمضانية المستهدفة، وتوفير بعض المال لسدّ احتياجات أخرى.

وعلى الرغم من أهداف "الخيمات الرمضانية" الرامية إلى التخفيف من معاناة المواطنين، وفق تأكيدات السلطات التي تشير إلى تخفيضات في بعضها قد تصل إلى 20 و30%، إلا أن هناك من يعتبرها "غير مؤثرة" نسبة إلى حجم التردّي المعيشي وتراجع القدرة الشرائية لدى اليمنيين إلى أدنى مستوياتها.

أسعار مُتشابهة

ويقول المواطن محمد فتحي، إنه قام بجولة للتبضّع في الخيمات الرمضانية المقامة في مديريتي المعلا وخور مكسر، في عدن، ولم يلحظ فرقًا يمكن الإشادة به، في أسعار السلع الغذائية الأساسية، والتي "تتساوى في كثير من الأحيان مع ثمنها خارج هذه المعارض"، حسب قوله.