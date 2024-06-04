بلاغ ضد نضال الأحمدية بسبب تهديدها أصالة بالحبس

أقام حسين كسيرة، وطارق عليق، متعهدا حفل أصالة المقررة إقامته في العاصمة اللبنانية بيروت، في شهر آب/أغسطس المُقبل، دعوى قضائية ضد الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، بسبب تهديدها الفنانة السورية بالحبس حال دخولها لبنان.

وطالبا في دعواهما بإجبار الأحمدية على حذف المنشورات، حيثُ جاء بدعواهما: "تطلب المستدعية من رئاستكم الموقرة التفضّل بإصدار القرار الرجائي المسند إلى الاستدعاء المسمّى ضدها، بالحكم على نضال الأحمدية بإزالة المنشور".

وبيَّنا أن المنشور "تبيَّن أنه تضليل، ويحمل مغالطات تلحق الضرر بالشركة المنظمة لحفل أصالة نصري ماديًا ومعنويًا عبر التشويش على أجواء الحفل بقصد إلحاق الضرر بالشركة المنظمة والفنانة أصالة نصري، تحت طائلة غرامة إكراهية 10 آلاف دولار أمريكي عن كل يوم يستمر فيه نشر المنشورات والبوستات التي وضعتها نضال الأحمدية على وسائل التواصل الاجتماعي".