نضال الأحمدية: طالبت بتنفيذ الحكم على أصالة كما يفعلون مع أي لبناني

كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية أسباب تهديدها للفنانة السورية أصالة بالحبس فور وصولها مطار بيروت، مشيرة إلى أنها طالبت بتنفيذ القانون عليها كما يُنفذ على اللبنانيين.

وأضافت "الأحمدية" في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "طالبت كمواطنة بسجن أصالة وتنفيذ القوانين بحقها كما يفعلون بأي لبناني غير مدعوم، الذي يسجنونه لأنه دخّن سيجارة حشيش، بينما أصالة أُلقي القبض عليها بمطار بيروت ومعها كوكايين، وبعد فحص الدم تبين أن الكوكايين في دمها، فنقلوها لتحبس في مخفر حبيش".

وأشارت "الأحمدية" إلى أن مسؤولاً بارزًا في لبنان تدخل وأوصى بإخراجها، ضاربًا بالقانون عرض الحائط، ليقوموا بالفعل بإخراجها من السجن رغم إدانتها، على حد قولها.

ولفتت الإعلامية اللبنانية إلى أنها لا تقصد أصالة بشخصها، موضحة: "طرحت الموضوع ولا تعنيني أصالة، بل لأدلل على الفساد في بلدي". وتابعت موجهة حديثها لأصالة: "أنتِ تعرفين ماذا يحدث في لبنان بسبب اللاجئين التي تأتين كي تغنّي لهم".

وختمت "الأحمدية" حديثها، قائلة: "نريد استعادة لبنان".

وعادت الإعلامية نضال الأحمدية للهجوم مجددًا على الفنانة السورية أصالة على خلفية الإعلان عن إحياء الأخيرة لحفل فني مرتقب في بيروت، أغسطس/ آب المقبل.

وقالت الأحمدية: "حين تصل أصالة نصري إلى مطار بيروت سيُلقى القبض عليها، وستذهب بسرعة إلى التحقيق والتوقيف، هذا وعد". وأضافت في سياق ردها على متابعين داعمين للفنانة أصالة: "سأطالب بمحاكمتها، لأنها أهانت الأمن اللبناني، واتهمته بأنه زجَّ بالمخدرات في حقيبتها".

وتابعت: "لن نسكت، ولن نسمح لجراحنا أن تتقيح، كنت قد تناسيت وسامحت، لكن طالما تحقرونني بواسطتها، وطالما أنها تلتزم الصمت تجب محاكمتها".

وتم توقيف الفنانة السورية في مطار بيروت، العام 2017، بتهمة حيازة كوكايين ليتم الإفراج عنها لاحقًا وسط شكوك بأن القضية ملفقة، خاصة أن التوقيف تم بناءً على بلاغ أمني.

وتضامن نشطاء مع أصالة ضد تصريحات نضال الأحمدية الأخيرة، مؤكدين أنها رمز من رموز الفن العربي، متهمين "الأحمدية" بأنها تردد مثل هذا الكلام سعيًا وراء الترند، فيما وصف البعض التصريحات بأنها "نكتة".