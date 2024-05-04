العثور على جثث 4 متسلّقي جبال في كردستان العراق

أحمد عبد

عثر فريق إنقاذ على جثث 4 متسلّقين للجبال كانت جرفتهم السيول، صباح الجمعة، في كردستان العراق.

والمتسلقون الأربعة كانوا ضمن فريق مكون من 12 شخصًا، أصروا على تسلق إحدى قمم سلسلة جبال "قره داغ" ضمن محافظة السليمانية، رغم إطلاق السلطات تحذيرات باحتمالية حدوث سيول جارفة نتيجة الأمطار الغزيرة.

ويقول أحد افراد الشرطة في السليمانية، إنهم تلقّوا بلاغًا عاجلاً بفقدان 4 أشخاص جرفتهم السيول في جبال "قره داغ" ومحاصرة السيول لثمانية آخرين.

وأضاف أن "فريقًا للإنقاذ تحرك مباشرة نحو موقع المجموعة المحاصرة، وتمكن من إنقاذ 8 أشخاص، إلا أن عمليات البحث، في الساعات الأولى، لم تثمر عن العثور على المفقودين حتى ساعات متأخرة من الليلة، فيما عُثر عليهم في مناطق متفرقة من الجبل.