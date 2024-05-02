عايض الأكلبي.. جرافة وشاحنة وهدايا لسعودي أنقذ 4 أشخاص من السيول (فيديو)
أصبح منزل مواطن سعودي، يدعى عايض بن دغش الأكلبي، في محافظة بيشة في منطقة عسير، وجهة لمهنئين ومحتفلين كثر، توافدوا مع هدايا قيمة، بعد أن أصبح الرجل بطلًا عقب إنقاذه لأربعة محاصرين في السيول من موت محقق.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو عديدة، جرافةً وشاحنة وإبل وهدايا أخرى محملة بسيارات نقل كبيرة، وقد وصلت منزل الأكلبي كتعويض عن جرافته التي غمرتها المياه خلال مهمته الناجحة في إنقاذ المحاصرين.
كما شهدت ساحة قرب منزل الأكلبي، احتفالاً ببطولة الأكلبي عبر رقصات وأهازيج شعبية تتميز بها القبائل العريقة في المنطقة، وقد حضر الشعر أيضًا عبر قصائد المدح والثناء.
وقالت إمارة منطقة عسير، اليوم الخميس، إن أميرها تركي بن طلال، كرّم "الشهم" عائض بن دغش الأكلبي منقذ العالقين في سيول بيشة ضمن لقاء الأهالي في الصالة الملكية بالخالدية.
وتشكل تلك الهدايا والاحتفالات، جزءًا من احتفال آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تلقّى فيها الأكلبي سيلاً من الثناء والإشادة من مختلف مناطق المملكة بعد الشجاعة والاحتراف الذي ظهر فيه خلال عملية الإنقاذ.
ولبى الأكلبي قبل نحو أسبوع نداء استغاثة من قريب له، طلب منه التدخل لإنقاذ أربعة محاصرين وسط وادي "جعبه" الذي يجري فيه السيل بقوة، وقد استقرت وسطه سيارة غمرتها المياه الطينية بالكامل، ولجأ ركابها الأربعة لسقفها طلبًا للنجاة.
ونجح اثنان من رجال الدفاع المدني استقرا في مقدمة الجرافة، من سحب الأشخاص الأربعة بالتزامن مع جرف السيل للسيارة بعيدًا، لينجوا جميعهم من موت محقق بعد أن وصلت مياه السيل إلى سائق الجرافة.
وبدا الأكلبي محترفاً في القيادة في هكذا وضع، ونجح في الخروج من المكان بسلام، وسط تصفيق عدد كبير من الحاضرين الذين اصطفوا على ضفتي الوادي دون أن يكون بمقدورهم فعل أي شيء لإنقاذ المحاصرين.
وتشهد العديد من مناطق السعودية هطولات مطرية غزيرة في هذه الفترة من السنة، لتجري السيول الجارفة في الوديان، وسط تحذيرات دائمة للمتنزهين من الاقتراب منها أو عبورها.