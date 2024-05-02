عايض الأكلبي.. جرافة وشاحنة وهدايا لسعودي أنقذ 4 أشخاص من السيول (فيديو)

ونجح اثنان من رجال الدفاع المدني استقرا في مقدمة الجرافة، من سحب الأشخاص الأربعة بالتزامن مع جرف السيل للسيارة بعيدًا، لينجوا جميعهم من موت محقق بعد أن وصلت مياه السيل إلى سائق الجرافة.

وبدا الأكلبي محترفاً في القيادة في هكذا وضع، ونجح في الخروج من المكان بسلام، وسط تصفيق عدد كبير من الحاضرين الذين اصطفوا على ضفتي الوادي دون أن يكون بمقدورهم فعل أي شيء لإنقاذ المحاصرين.

وتشهد العديد من مناطق السعودية هطولات مطرية غزيرة في هذه الفترة من السنة، لتجري السيول الجارفة في الوديان، وسط تحذيرات دائمة للمتنزهين من الاقتراب منها أو عبورها.