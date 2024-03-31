مسلسل "مليحة".. هل وقع في النمطية واستغلال أحداث غزة؟

حاول صناع مسلسل "مليحة"، الذي يُعرض حاليا ضمن النصف الثاني من السباق الرمضاني، اختيار موضوع يخالف السائد على المائدة الدرامية.

ويتعلق موضوع المسلسل بالقضية الفلسطينية من خلال أسرة تعيش في ليبيا وتهرب من جحيم العنف متنقلة من بلد إلى آخر.

لكن هذا السعى لاختيار موضوع يخالف السائد من تشويق وجريمة وأكشن وكوميديا، واجه اتهامات بالوقوع في الكثير من الثغرات وأوجه الخلل، فضلا عن شبهة التعجل واستغلال حالة التعاطف مع أهالي غزة، طمعا في تأمين نسبة مشاهدة عالية.

ويؤكد المنتقدون أن العمل يقدم العائلة الفلسطينية في صورة نمطية وكأنها مغلوبة على أمرها طوال الوقت، وتصاحبها الكوارث والمصائب أينما حلت من خلال "مليحة"، الفتاة العشرينية التي تقطن في ليبيا في 2012 بصحبة أسرتها المكونة من جدها وجدتها وأبيها وأمها.