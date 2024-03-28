إثارة ومفاجآت.. انطلاق مسلسلات النصف الثاني من رمضان
تراهن مسلسلات رمضان الجديدة التي تُعرض في النصف الثاني من الشهر الفضيل على مزيج من الإثارة والتشويق والمفاجآت الصادمة باعتبار أن هذا المزيج يعد السلاح الأكثر فاعلية في جذب اهتمام الجمهور الذي أصابته التخمة وربما الملل بسبب كثرة المعروض على مائدة الدراما الرمضانية.
وجاءت المشاهد الأولى من مسلسل "جودر"، الذي يستعيد قصص ألف ليلة وليلة، قوية وخاطفة تحبس الأنفاس حيث تحتدم المبارزة بالسيف بين "شهريار" الذي يقدم شخصيته ياسر جلال وبين أحد العبيد من ذوي البشرة السمراء، فيكاد يقتله الملك الشهير حين يتذكر أن زوجة سابقة له خانته مع شخص شبيه بهذا الشخص، ويتصاعد التوتر ويكاد شهريار يقتل غريمه لكنه يلقي بالسيف بعيدا في آخر لحظة ويمضى غاضبا.
وتفجر الحلقة الأولى من مسلسل " بدون سابق إنذار" مفاجأة من العيار الثقيل حيث يكتشف "مروان"، الذي يجسد شخصيته آسر ياسين، أن ابنه أو ابن شقيقه ليس من صلب الأب وبالتالي هناك خيانة زوجية وقعت ولا يُعرف بعد من ضحيتها، هو أم شقيقه.
وتأتي هذه المفاجأة الصاعقة على خلفية إصابة ابن البطل وهو طفل صغير بمرض "اللوكيميا" أو سرطان الدم، مما يستوجب تبرعا من ابن العم فإذا بنتائج التحاليل تثبت عدم وجود الحد الأدنى من التطابق المفترض في أبناء العمومة.
وعلى المنوال ذاته، ينسج صناع مسلسل " كوبرا" الحبكة الاساسية للعمل الذي يلعب بطولته محمد إمام ويجسد فيه شخصية صالح المعداوي الشهير بـ"كوبرا" والذي يخرج من السجن آملا في حياة هادئة لكنه يجد نفسه متورطًا في جريمة قتل دون ذنب جناه فيضطر إلى الهرب حتى لا يقع تحت طائلة القانون وينتقل من مكان إلى آخر باحثا عن وسيلة يثبت بها براءته.
وتنفجر أزمة الطلاق على نحو عاصف ومفاجئ في مسلسل "وبقينا اتنين" الذي يلعب بطولته كل من شريف منير ورانيا يوسف.
وتؤدي مشادة كلامية حادة إلى أن يرمي الزوج الثري الناجح على زوجته الجميلة الذكية ذات الشخصية القوية يمين الطلاق في اللحظة ذاتها التي يدخلان فيها البيت حيث كان يعد لهما الجميع مفاجأة سعيدة هى حفلة غير معلنة بمناسبة عيد زواجهما.
ورغم أن مسلسل "نور خالد وولده خالد نور" لشيكو وكريم محمود عبدالعزيز، هو كوميدي بالأساس، فإنه لم يخل من حدث مشوق يتسم بالدهشة والغرابة وسيصبح هو المحرك الأساس للعمل.
ويتمثل الحدث في مجيء زوجة البطل لتحتفل بعيد ميلاده وهى تصطحب طفلها في موقع عمله بمفاعل أبحاث دون ترتيب أو احتياطات أمنية فتتعرض الأم وابنها لشحنة من الآشعة ينتج عنها مفاجآت لا تخطر ببال.