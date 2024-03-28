إثارة ومفاجآت.. انطلاق مسلسلات النصف الثاني من رمضان

وتفجر الحلقة الأولى من مسلسل " بدون سابق إنذار" مفاجأة من العيار الثقيل حيث يكتشف "مروان"، الذي يجسد شخصيته آسر ياسين، أن ابنه أو ابن شقيقه ليس من صلب الأب وبالتالي هناك خيانة زوجية وقعت ولا يُعرف بعد من ضحيتها، هو أم شقيقه.

وتأتي هذه المفاجأة الصاعقة على خلفية إصابة ابن البطل وهو طفل صغير بمرض "اللوكيميا" أو سرطان الدم، مما يستوجب تبرعا من ابن العم فإذا بنتائج التحاليل تثبت عدم وجود الحد الأدنى من التطابق المفترض في أبناء العمومة.

وعلى المنوال ذاته، ينسج صناع مسلسل " كوبرا" الحبكة الاساسية للعمل الذي يلعب بطولته محمد إمام ويجسد فيه شخصية صالح المعداوي الشهير بـ"كوبرا" والذي يخرج من السجن آملا في حياة هادئة لكنه يجد نفسه متورطًا في جريمة قتل دون ذنب جناه فيضطر إلى الهرب حتى لا يقع تحت طائلة القانون وينتقل من مكان إلى آخر باحثا عن وسيلة يثبت بها براءته.