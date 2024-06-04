شقيق السعودي المفقود في مصر ينفي أنباء وفاته

نفى هاني شطا، شقيق الشاب السعودي المفقود في القاهرة هتان شطا، صحة ما يتم تداوله من أنباء بشأن العثور على جثمان شقيقه في أحد شوارع القاهرة.

وكانت وسائل إعلام ذكرت أن الأمن المصري عثر على جثة السعودي المفقود في البلاد، وقالت قناة "العربية" السعودية، إن أجهزة الأمن المصرية عثرت على جثة شطا، وأضافت أنه تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.

لكن شقيق هتان ظهر في مقطع فيديو من القاهرة، وقال إنه لم يتبلغ رسميًا نبأ العثور على جثة شقيقه المفقود.

ولم تصدر وزارة الداخلية في مصر، أو السفارة السعودية في القاهرة أي تأكيد حتى إعداد هذا التقرير.