فيلم عن سيرة حياة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك

وقالت ناطقة باسم "إيه 24" لوكالة فرانس برس إن "الصفقة شهدت تنافساً شديداً، إذ كان بين الساعين إلى الفوز بها استوديوهات كبرى ومخرجون بارزون". ولم تُكشف أي تفاصيل تتعلق بموعد التصوير المحتمل أو تاريخ طرح الفيلم.

وأشارت الناطقة إلى أن الأمريكي دارِن أرونوفسكي، الذي أخرج أخيراً الفيلم الروائي "ذي وايل" (The Whale) بالتعاون مع"إيه 24"، "يُفترض أن يتولى إخراج الفيلم وإنتاجه مع شركته للإنتاج".

ومن أعمال "إيه 24" الأخرى الفيلم الناجح "إفريثينغ إفريوير آل أت وانس".

وسبق لأيزاكسون، الذي سرعان ما تصدّر كتابه "إيلون ماسك" المبيعات، أن نشر كتب سيرة أخرى حققت نجاحاً، أحدها عن المؤسس المشارك لشركة "أبل" ستيف جوبز (2011)، اقتُبس منه لاحقاً فيلم من بطولة مايكل فاسبندر.