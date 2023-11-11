فيلم عن سيرة حياة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
يتولى مخرج "بلاك سوان" دارِن أرونوفسكي إخراج فيلم عن سيرة إيلون ماسك، الذي فاز بعد منافسة شرسة بحقوق الاقتباس من كتاب عن حياة الملياردير الأمريكي.
ويستند الفيلم إلى كتاب لوالتر أيزاكسون صدر في أيلول/ سبتمبر في الولايات المتحدة، يُظهر ماسك معقّد الشخصية ومهووساً بغزو الفضاء، وصاحب أساليب قاسية في الإدارة.
وقالت ناطقة باسم "إيه 24" لوكالة فرانس برس إن "الصفقة شهدت تنافساً شديداً، إذ كان بين الساعين إلى الفوز بها استوديوهات كبرى ومخرجون بارزون". ولم تُكشف أي تفاصيل تتعلق بموعد التصوير المحتمل أو تاريخ طرح الفيلم.
وأشارت الناطقة إلى أن الأمريكي دارِن أرونوفسكي، الذي أخرج أخيراً الفيلم الروائي "ذي وايل" (The Whale) بالتعاون مع"إيه 24"، "يُفترض أن يتولى إخراج الفيلم وإنتاجه مع شركته للإنتاج".
ومن أعمال "إيه 24" الأخرى الفيلم الناجح "إفريثينغ إفريوير آل أت وانس".
وسبق لأيزاكسون، الذي سرعان ما تصدّر كتابه "إيلون ماسك" المبيعات، أن نشر كتب سيرة أخرى حققت نجاحاً، أحدها عن المؤسس المشارك لشركة "أبل" ستيف جوبز (2011)، اقتُبس منه لاحقاً فيلم من بطولة مايكل فاسبندر.
وحَظِيَ المؤلّف والتر أيزاكسون بفرصة غير مسبوقة لمقابلة ماسك، إذ كانت له لقاءات في مناسبات عدة مع رجل الأعمال المثير للجدل.
ويصف والتر إيزاكسون رئيس "تسلا" ومنصة "إكس" و"سبايس إكس" بأنه "طفل كبير" مطبوع بطفولته التي كان خلالها باستمرار عرضة للمضايقات في المدرسة.
ويشير الكاتب إلى أن ماسك، الذي تعود أصوله إلى جنوب أفريقيا، "ينجذب إلى العاصفة والدراما"، ويخضع "لتقلبات عاطفية لا يمكن التنبؤ بها" تتجلى في الطريقة التي يدير بها الشركات التي يرأسها.