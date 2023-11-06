ماسك يعتزم دمج شركة الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" مع منصة "إكس"

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في منشور الأحد، اعتزامه دمج شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "إكس إيه آي" في منصة إكس للتواصل الاجتماعي التي يملكها، وأنها ستكون متاحة أيضًا كتطبيق مستقل.

وقال ماسك إن الشركة الناشئة أطلقت أول نموذج لها للذكاء الاصطناعي، والذي يحمل اسم "غروك"، بعد إتاحته يوم الجمعة لجميع مشتركي "إكس بريميوم"، وهي خدمة مميزة لتحسين جودة المحادثات التي تتم على منصة إكس.

وتهدف الشركة الناشئة إلى إنشاء أدوات ذكاء اصطناعي "تساعد الإنسانية في سعيها للفهم والمعرفة"، وقد تم تصميم "غروك" للإجابة عن الأسئلة بالاستعانة بقدر من الذكاء.

وأطلق ماسك، الذي انتقد جهود شركات التكنولوجيا الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي باعتبار أنها تعج بأساليب الرقابة، نظام شركة "إكس إيه آي" في تموز/يوليو، واصفًا إياه بأنه "الذكاء الاصطناعي الذي يبحث عن الحقيقة القصوى" والذي يحاول فهم طبيعة الكون لمنافسة أداة "بارد" التابعة لغوغل وأداة "بينغ" التابعة لمايكروسوفت.