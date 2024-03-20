أساء إلى المشاركات.. برنامج على "يوتيوب" يثير الجدل في تونس

أثار برنامج يُعرض على "يوتيوب" جدلا واسعا في تونس، وانتقادات حادة لفكرته التي تُظهر المرأة على أنها بضاعة، بينما دخل محامون على الخط لرفع قضايا جزائية بتهمة التغرير بالفتيات المشاركات في البرنامج.

والبرنامج، الذي يتولى إدارته شاب ناشط على "يوتيوب" يدعى "برندق"، مستنسخ من برنامج أمريكي، لكن النسخة مشوهة كما يقول متابعون، ويُظهر الفتيات المشاركات وكأنهن "جوار" أو سلعة أو بضاعة، وفق تعبير البعض.

ويظهر في الفيديو طابور من الفتيات يبلغ عددهنّ نحو ثلاثين شابة، يتقدمن الواحدة تلو الأخرى وكأنهنّ يعرضن أنفسهنّ على الشاب الذي يخاطبهنّ بشيء من السخرية والغرور، ما أثار انتقادات حادة لفكرة البرنامج وللفتيات المشاركات.

صورة مسيئة

وأبدى ناشطون على "فيسبوك" اعتراضهم على فكرة البرنامج باعتباره قدّم المرأة في صورة السلعة أو البضاعة، غير أن الشاب الذي بدا في الفيديو شخصية ذكورية قلّل من شأن هذه الانتقادات واعتبر أن البرنامج ليس سوى "تمثيلية" وفق تعبيره.

وتصاعد الجدل مع تأكيد فتيات شاركن في البرنامج أنه تم مغالطتهنّ ودعوتهن إلى المشاركة على أساس أنه برنامج مسابقات، وأنهنّ لم يكنّ على علم بمحتوى الفيديو الذي تم بثّه بعد افتطاع أجزاء منه بشكل أساء إلى الشابات المشاركات.