أساء إلى المشاركات.. برنامج على "يوتيوب" يثير الجدل في تونس
أثار برنامج يُعرض على "يوتيوب" جدلا واسعا في تونس، وانتقادات حادة لفكرته التي تُظهر المرأة على أنها بضاعة، بينما دخل محامون على الخط لرفع قضايا جزائية بتهمة التغرير بالفتيات المشاركات في البرنامج.
والبرنامج، الذي يتولى إدارته شاب ناشط على "يوتيوب" يدعى "برندق"، مستنسخ من برنامج أمريكي، لكن النسخة مشوهة كما يقول متابعون، ويُظهر الفتيات المشاركات وكأنهن "جوار" أو سلعة أو بضاعة، وفق تعبير البعض.
ويظهر في الفيديو طابور من الفتيات يبلغ عددهنّ نحو ثلاثين شابة، يتقدمن الواحدة تلو الأخرى وكأنهنّ يعرضن أنفسهنّ على الشاب الذي يخاطبهنّ بشيء من السخرية والغرور، ما أثار انتقادات حادة لفكرة البرنامج وللفتيات المشاركات.
صورة مسيئة
وأبدى ناشطون على "فيسبوك" اعتراضهم على فكرة البرنامج باعتباره قدّم المرأة في صورة السلعة أو البضاعة، غير أن الشاب الذي بدا في الفيديو شخصية ذكورية قلّل من شأن هذه الانتقادات واعتبر أن البرنامج ليس سوى "تمثيلية" وفق تعبيره.
وتصاعد الجدل مع تأكيد فتيات شاركن في البرنامج أنه تم مغالطتهنّ ودعوتهن إلى المشاركة على أساس أنه برنامج مسابقات، وأنهنّ لم يكنّ على علم بمحتوى الفيديو الذي تم بثّه بعد افتطاع أجزاء منه بشكل أساء إلى الشابات المشاركات.
وأكدت الفتيات المتضررات أن عملية "المونتاج" لعبت دورها لتقديمهنّ في تلك الصورة.
وقالت رباب التواتي، وهي ناشطة تونسية على "فيسبوك" في فيديو متداول إنه سيتم رفع قضية جزائية، وقد تولت المحامية آية المؤدب بدء الإجراءات الضرورية لهذه الخطوة، وفق قولها.
وأعلن محامون تونسيون أنهم سيتطوّعون للمرافعة في القضايا التي ترغب الشابات المتضررات في رفعها، على خلفية هذا البرنامج.
وأوضحت الناشطة أنّ ما حصل أن إحدى الشابات، وهي طالبة حقوق تلقت دعوة للمشاركة في برنامج "مسابقات" وتم خلال التصوير طرح أسئلة عليها حول معطياتها الشخصية، ومن بينها ما إذا كانت ترغب في الارتباط بشاب وما هي مواصفات "رجل أحلامها" وأكدت أنها غير معنية بالموضوع.
وتابعت رباب التواتي أنّ هذه الفتاة التي تقدمت بدعوى قضائية، اتهمت الشاب القائم على البرنامج باقتطاع هذه التفاصيل من أقوالها وإظهارها وكأنها راغبة في الارتباط به، وهو ما لا يعكس الحقيقة، بحسب تأكيدها.
جريمة يعاقب عليها القانون
وتساءلت الناشطة على "فيسبوك": "أين الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري وأين المنظمات والمؤسسات التي تشتغل على الحق في المعلومة والحق في الصورة وقوانين النشر وغيرها، لا سيما أن البرنامج مسجل وحصلت فيه عملية "مونتاج" الأمر الذي يتطلب موافقة مسبقة من الشخص المعني" وفق قولها.
وأكدت أن "هذا لم يحصل، وتم بث البرنامج وتضمن تسويقا خاطئا لصورة الفتيات التونسيات وإظهارهن بمظهر من يبحث عن إقامة علاقات مع شباب، وهذا ليس معقولا ولا مقبولا".
واعتبرت الناشطة أنّ "ما حصل جريمة يعاقب عليها القانون، والتتبعات القضائية ستشمل كلَّ مَن أشرف على عملية "مونتاج" الفيديو وسمح بنشره".
وأكدت أن هناك مغالطة وتغريرًا بالفتيات اللاتي يتم استقطابهن تحت ذريعة المشاركة في مسابقة ليتبين لاحقًا أن البرنامج هو بمثابة حصص تعارف بين هذا الشاب والشابات المشاركات ما يسيء إلى صورتهنّ.
ويُشار إلى أن "برندق" هو اسم الشهرة للشاب مهدي النقاطي، وهو شاب تونسي نشيط على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابعه أكثر من 100 ألف على "تيك توك".