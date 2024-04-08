بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟

أعلن المخرج المصري بيتر ميمي عن تحويل مسلسل "الحشاشين" الذي يعرض في الموسم الجاري ويقدم بطولته الفنان كريم عبد العزيز، إلى فيلم سينمائي.

وأضاف ميمي خلال لقاء تلفزيوني: "بنعمل الحشاشين فيلم سينمائي يهدف لتخطي حدود الوطن العربي، وكنا عاملين حسابنا قبل دخول المسلسل وأثناء مرحلة الكتابة".

ولفت ميمي إلى أن الفيلم سيتناول القصة برواية مختلفة عن المسلسل، موضحا "في مسلسل الحشاشين قدمنا الرواية الغربية، وفيها صداقة حسن الصباح وعمر الخيام ونظام الملك، وموضوع الجنة واستخدام النبات، لكن الفيلم يقدم الرواية الشرقية وهي رواية أخرى".