بيتر ميمي يكشف عن مفاجآت في الحلقات الأخيرة من "الحشاشين" (فيديو)
قال بيتر ميمي، مخرج مسلسل "الحشاشين"، إن الحلقات الأخيرة من المسلسل ستشهد مفاجآت قوية والعديد من الأحداث غير المتوقعة، منها ظهور عدد من الفنانين مثل أمينة خليل وشيري عادل.
وأوضح، في لقاء مع برنامج "الراديو بيضحك" على إذاعة " الراديو 9090"، أن هؤلاء الفنانين لن يكونوا مجرد ضيوف شرف عاديين، بل إن ظهورهم سيقلب الأحداث وسيتفاجأ الجمهور بالشخصيات التي يجسدونها.
وأكد أن الحلقات الثلاث الأخيرة ستحمل في كل مرة نهاية لا تخطر على بال أحد.
وقال كريم عبدالعزيز، الذي شارك في الحلقة نفسها، إن شخصية "حسن الصباح" زعيم طائفة الحشاشين، التي يجسدها، تعد أصعب شخصية في مسيرته الفنية على الإطلاق؛ لأنه يمثل تاجر الدين الذي يستقطب الأتباع والمريدين بالخداع والطرق الملتوية.