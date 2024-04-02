بيتر ميمي يكشف عن مفاجآت في الحلقات الأخيرة من "الحشاشين" (فيديو)

وأوضح، في لقاء مع برنامج "الراديو بيضحك" على إذاعة " الراديو 9090"، أن هؤلاء الفنانين لن يكونوا مجرد ضيوف شرف عاديين، بل إن ظهورهم سيقلب الأحداث وسيتفاجأ الجمهور بالشخصيات التي يجسدونها.

وأكد أن الحلقات الثلاث الأخيرة ستحمل في كل مرة نهاية لا تخطر على بال أحد.