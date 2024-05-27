النمل.. منظومة للإنذار المبكر بالكوارث

صمم الباحث السوري الدكتور حسين عزيز صالح، تقنية جديدة مبنية على آلية عمل النمل للإنذار المبكر بالكوارث.

وقال صالح في مقابلة تلفزيونية "يستخدم الاختراع الجديد، التقنيات الجيومعلوماتية للأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية، لتجميع بيانات الكوارث، ويتم تطبيقها على مجموعة من النمل المبني بطريقة الذكاء الاصطناعي".

وتابع صالح "يمتلك النمل بنية اجتماعية معقدة ومنظمة، ويستخدم مادة كيميائية تسمى الفيرومون (pheromone) للتواصل، وكلما زاد حجم الفيرمون زاد انجذاب المجموعة إلى المسار المحدد، وعبر تبدلات إفراز هذه المادة يمكن توقع الكوارث".

وعمد صالح إلى تطوير نوع من النمل يمتلك رؤية أوسع وذاكرة أكبر على جهاز الكمبيوتر، وتتم مراقبة نسبة إفراز الفيرمون لديه مع تبدل الظروف، مثل: توفر الغذاء وزيادة المخاطر.

وذكر صالح أنّ "الاختراع يهدف إلى دعم عمليات اتخاذ القرارات الصحيحة والفورية في الوقت المناسب للإنذار المبكر عن خطر هذه الكارثة، وتوفير المراقبة الدقيقة للتأثيرات والظروف المتغيرة المواكبة لتحولات الكارثة".