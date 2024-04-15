أعمى بأرجل طويلة.. اكتشاف نوع جديد من النمل في أستراليا

اكتشف علماء نوعا جديدا من النمل الجوفي يدعى "ليبتانيلا فولدمورت"، ويعد فريدا من نوعه لأنه يعيش في مستعمرات صغيرة تحت الأرض، كما أنه أعمى وعديم الصباغ.

ووفقا لفريق البحث من جامعة غرب أستراليا، فقد سمي النمل على اسم شخصية الساحر الشرير اللورد فولدمورت في سلسلة "هاري بوتر"؛ بسبب مظهره الشاحب والنحيل.