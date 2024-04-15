أعمى بأرجل طويلة.. اكتشاف نوع جديد من النمل في أستراليا
اكتشف علماء نوعا جديدا من النمل الجوفي يدعى "ليبتانيلا فولدمورت"، ويعد فريدا من نوعه لأنه يعيش في مستعمرات صغيرة تحت الأرض، كما أنه أعمى وعديم الصباغ.
ووفقا لفريق البحث من جامعة غرب أستراليا، فقد سمي النمل على اسم شخصية الساحر الشرير اللورد فولدمورت في سلسلة "هاري بوتر"؛ بسبب مظهره الشاحب والنحيل.
وتم العثور على هذا النوع من النمل، وفقا للبحث المنشور بدورية "ZooKeys"، الذي أجراه الدكتور مارك وونغ، في منطقة بيلبارا القاحلة غربي أستراليا، خلال مسح بيئي، إذ تم جمع عينتين فقط من حفرة يبلغ عمقها 25 مترا.
ووصف البحث النمل المكتشف بأن أرجله طويلة ولها فك طويل وحاد.
وفولدمورت هو ثاني نوع من أنواع اللبتانيلا يتم اكتشافه في أستراليا، ويتكهن الباحثون أنه من المحتمل أن يكون مفترسا؛ إذ يستخدم فكه السفلي الحاد لاصطياد الفريسة في الظلام، بما في ذلك المئويات التي تعيش في التربة.