محمد فودة يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة الشروق

كشف الدكتور محمد فودة، محامي حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الشروق" تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها، وذلك بعد وفاتها قبل قليل، مشيرا إلى أنها أصيبت بنزيف حاد.

وقال الدكتور محمد فودة في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "حالة حبيبة الصحية خلال الساعات التي سبقت وفاتها ساءت للغاية، ونزفت الكثير من الدماء من فمها وأذنيها وعينيها، فضلا عن نزيف في المخ، الأمر الذي دفع الأطباء إلى القيام بعدة محاولات لوقف النزيف، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل".

وأضاف محامي "فتاة الشروق": "وفاة حبيبة الشماع كانت متوقعة؛ لأن حالتها كانت في تدهور مستمر منذ وقوع الحادث".