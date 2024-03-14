محمد فودة يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة الشروق
كشف الدكتور محمد فودة، محامي حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الشروق" تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها، وذلك بعد وفاتها قبل قليل، مشيرا إلى أنها أصيبت بنزيف حاد.
وقال الدكتور محمد فودة في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "حالة حبيبة الصحية خلال الساعات التي سبقت وفاتها ساءت للغاية، ونزفت الكثير من الدماء من فمها وأذنيها وعينيها، فضلا عن نزيف في المخ، الأمر الذي دفع الأطباء إلى القيام بعدة محاولات لوقف النزيف، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل".
وأضاف محامي "فتاة الشروق": "وفاة حبيبة الشماع كانت متوقعة؛ لأن حالتها كانت في تدهور مستمر منذ وقوع الحادث".
وأشار محمد فودة أن أسرة حبيبة الشماع في حالة يرثى لها منذ وقوع الحادث، ووالدتها تعرضت لصدمة كبيرة بعد سماعها خبر الوفاة، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.
وكانت حبيبة الشماع قد دخلت في غيبوبة منذ يوم الحادثة، وتحديدا في يوم 24 فبراير الماضي.
وأكدت السلطات المصرية حينها أنها تجري تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة، مشيرة إلى أن سائق "أوبر" أنكر التهم الموجهة له، وقال إنه فوجئ بتصرف الفتاة الغريب، حين قفزت من السيارة.