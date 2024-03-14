سبب وفاة "فتاة الشروق"

وكانت حبيبة الشماع قد دخلت في غيبوبة منذ يوم الحادثة، وتحديدا في يوم 24 فبراير الماضي.

وأكدت السلطات المصرية حينها أنها تجري تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة، مشيرة إلى أن سائق "أوبر" أنكر التهم الموجهة له، وقال إنه فوجئ بتصرف الفتاة الغريب، حين قفزت من السيارة.

يذكر أن شاهد عيان، أشار إلى أنه رأى فتاة تقفز من سيارة على طريق السويس، وتوقف لمساعدتها، فأخبرته أن السائق حاول معاكستها ما دفعها للقفز من السيارة خوفا من أن يتحرش بها.