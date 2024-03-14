وفاة فتاة الشروق "حبيبة الشماع"

في تطور صادم للرأي العام المصري، أعلن المحامي محمد أمين وفاة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ " فتاة الشروق"، إثر تدهور حالتها الصحية وتعرضها لنزيف من عينيها، أعقبه نزيف حاد في المخ.

وحدثت الوفاة قبل ساعات في المركز الطبي العالمي في القاهرة الجديدة.

وكانت قضية حبيبة قد هزت الرأي العام إثر اتهامها لسائق سيارة "أوبر" بمحاولة التعدي عليها؛ ما جعلها تسارع بالقفز من السيارة، وهو ما نفاه المتهم في القضية التي أثارت جدلا واسعا.

وتبلغ حبيبة من العمر 24 عاما، وتعرضت لإصابة خطيرة في الرأس، وكدمات متفرقة في الجسم، واشتباه بنزيف في المخ إثر قفزها من السيارة على طريق مدينة " الشروق". وهى خريجة كلية الإعلام في الجامعة البريطانية، وتعمل في مجال الديكور.

وكان قاضي المعارضات في محكمة الجنح قد قرر تجديد حبس السائق 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة محاولة اختطاف الفتاة.