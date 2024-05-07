تأييد حبس شخص انتهك خصوصية الفنانة ريم البارودي
قضت محكمة الاستئناف بمصر، اليوم الثلاثاء، تأييد حبس شخص بتهمة انتهاك الحياة الشخصية للفنانة ريم البارودي، ونشر محادثات خاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسببت لها في أزمات ومشاكل كبيرة.
وغابت ريم البارودي وكذلك المتهم عن جلسة اليوم، بينما حضر دفاع المتهم ومحامي ريم البارودي الذي اتهم في مرافعته المتهم بانتهاك حرمة الحياة الخاصة لموكلته، والتي صانها القانون والدستور، وجعل انتهاكها جريمة يعاقب عليها القانون.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت في فبراير الماضي، بحبس المتهم سنة لقيامه بتسريب محادثات عبر تطبيق واتساب خاصة بالفنانة ريم البارودي دون أخذ الإذن منها وموافقتها على ذلك؛ مما يعد انتهاكا لحياتها الشخصية، ليقوم المتهم بالاستئناف على الحكم، ليصدر القرار اليوم بتأييد حكم أول درجة وحبس المتهم سنة.
وكانت ريم البارودي قد وجهت الشكر لـ المحامي ياسر قنطوش، بعد حكم أول درجة، خلال تدوينة عبر حساباتها على مواقع التواصل، مشيرة إلى أن القضاء أنصفها وأخذ حقها من الشخص الذي انتهك حياتها الشخصية.