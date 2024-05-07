تأييد حبس شخص انتهك خصوصية الفنانة ريم البارودي

قضت محكمة الاستئناف بمصر، اليوم الثلاثاء، تأييد حبس شخص بتهمة انتهاك الحياة الشخصية للفنانة ريم البارودي، ونشر محادثات خاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسببت لها في أزمات ومشاكل كبيرة.

وغابت ريم البارودي وكذلك المتهم عن جلسة اليوم، بينما حضر دفاع المتهم ومحامي ريم البارودي الذي اتهم في مرافعته المتهم بانتهاك حرمة الحياة الخاصة لموكلته، والتي صانها القانون والدستور، وجعل انتهاكها جريمة يعاقب عليها القانون.