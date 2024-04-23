وفاء عامر تكشف تفاصيل خلافها مع ريم البارودي

كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر تفاصيل خلافها مع مواطنتها الفنانة ريم البارودي، مشيرة إلى أن التواصل بينهما انقطع منذ 14 شهرًا؛ بسبب اتهام الأخيرة لها بـ"تخليها عنها في أزمتها الأخيرة في خلافها مع الإعلامية ريهام سعيد".

وأضافت عامر خلال مداخلة تلفزيونية: "ريم أختي الصغيرة واتربت في بيتي وأنا بحبها جدًا ومش زعلانة منها، لأني عارفه أنها اتجرجرت في الكلام وريم دخلت معايا حجر الكعبة الشريفة بس منزلناش الصور دي على الإنستغرام".

وأضافت الفنانة المصرية: "ريم البارودي كانت تمسك يدي أثناء أدائنا فريضة العمرة، وحديثها عن خلافنا في أحد البرامج من قبل كان من دون قصدها، وأنا مسامحة ومش قصدها وأنا واثقه من ده".

وكانت ريم البارودي قد أعربت عن غضبها من وفاء عامر بدعوى عدم انحيازها لها في أزمتها مع ريهام سعيد، مضيفة خلال لقاء تلفزيوني: "أنا زعلانة من وفاء بقالي سنة وشهرين، مش بكلمها من سنة وشهرين".