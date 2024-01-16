"الزومبي".. مخدر يحوي عظاما بشرية وينتشر في أفريقيا

حذر تقرير لموقع "science alert" للأبحاث العلمية من عقار "كوش"، المعروف باسم "الزومبي"، القاتل الذي يُعتقد أنه يحتوي على عظام بشرية، وينتشر في غرب أفريقيا وخاصة في سيراليون.

وقال التقرير إن العقار يقتل نحو 10 أشخاص كل أسبوع في البلد، ويُدخل الآلاف إلى المستشفيات.

ويتسبب المُخدر، الذي يتناوله في الغالب شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، في النوم أثناء المشي أو السقوط، أو ارتطام رؤوسهم بالأسطح الصلبة، أو السير وسط حركة المرور.

ولفت التقرير إلى ضرورة عدم الخلط بين العقار "كوش" والدواء الذي يحمل نفس الاسم والموجود في الولايات المتحدة، وهو عبارة عن خليط من مواد كيميائية تُرش على مواد نباتية قبل تدخينها.

أما تركيبة "كوش" في سيراليون فهي مختلفة تماما؛ وهو مزيج من الحشيش والفنتانيل والترامادول والفورمالدهيد، ووفقًا للبعض، "يتم طحن العظام البشرية وإضافتها إلى المكونات"، بحسب الموقع العلمي.