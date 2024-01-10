"البوفا".. مخدر خطير يثير قلق السلطات المغربية

أثار انتشار مخدر "البوفا" في المغرب مخاوف من تأثيره على الصحة الجسدية والنفسية، ما دفع السلطات إلى تنفيذ خطة أمنية للتصدي لهذا النوع الكيميائي الذي يستهدف الشباب، خصوصًا في المناطق الشعبية.

وألقت السلطات المغربية، خلال العام الماضي، القبض على 575 تاجرًا ضالعًا في ترويج هذا المخدر، فضلاً عن حجز 5 كيلوغرامات و175 غرامًا من هذه المادة التي تدخل في خانة المخدرات "التركيبية".

وقال الخبير الأمني محمد الطيار، في تصريح لـ "إرم نيوز"، إن "مخدر البوفا سريع الانتشار بسبب أسعاره المتدنية، ويسبب إدماناً سريعاً بالنسبة لمتعاطيه، ويكون المسؤول عن العديد من الجرائم الخطيرة في البلاد".