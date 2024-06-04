إخلاء سبيل المطرب المصري أحمد جمال
أمرت النيابة العامة المصرية بإخلاء سبيل المطرب أحمد جمال، بعد القبض عليه لدهسه مسنا بسيارته على طريق الفيوم في مصر.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على الفنان أحمد جمال، ظهر اليوم الثلاثاء، بعد أن تسبب بكسور متفرقة بجسد الرجل.
وتلقت الشرطة بلاغا من المرور على طريق الفيوم ـ الظهير الصحراوي لمحافظة الجيزة ـ بحادث سير، دهس خلاله السائق رجلا كان يعبر الطريق أمام منطقة حدائق الأهرام.
وقال أحمد جمال، في أقواله أمام النيابة، إنه أثناء سيره على طريق الفيوم باتجاه ميدان الرماية، فوجئ بشخص يمر الطريق فجأة من أمامه، مشيرا إلى أنه حاول تفاديه، لكنه لم يستطع بسبب قرب المسافة؛ مما أدى إلى صدمه بالسيارة.
وأكد الفنان المصري أنه لم يتخطَ السرعة المسموح بها، وهي ٨٠ كيلو في الساعة، مشيرا إلى أن رادار مراقبة السرعة كان قريبا من مكان الحادث، ومن الممكن التأكد من خلاله إن كان قد تجاوز السرعة أم لا.
من جانبها، أمرت الشرطة بإخلاء سبيل أحمد جمال على ذمة القضية، التي وجه له فيها اتهام بالإصابة الخطأ، كما أمرت بالتحفظ على سيارته لفحصها بواسطة خبير فني.