إخلاء سبيل المطرب المصري أحمد جمال

وقال أحمد جمال، في أقواله أمام النيابة، إنه أثناء سيره على طريق الفيوم باتجاه ميدان الرماية، فوجئ بشخص يمر الطريق فجأة من أمامه، مشيرا إلى أنه حاول تفاديه، لكنه لم يستطع بسبب قرب المسافة؛ مما أدى إلى صدمه بالسيارة.

وأكد الفنان المصري أنه لم يتخطَ السرعة المسموح بها، وهي ٨٠ كيلو في الساعة، مشيرا إلى أن رادار مراقبة السرعة كان قريبا من مكان الحادث، ومن الممكن التأكد من خلاله إن كان قد تجاوز السرعة أم لا.

من جانبها، أمرت الشرطة بإخلاء سبيل أحمد جمال على ذمة القضية، التي وجه له فيها اتهام بالإصابة الخطأ، كما أمرت بالتحفظ على سيارته لفحصها بواسطة خبير فني.