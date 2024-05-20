مصر.. القبض على الفنان عباس أبو الحسن بعد دهس سيدتين

ألقت قوات الأمن المصرية، الإثنين، القبض على الفنان عباس أبو الحسن، بتهمة دهس سيدتين كانتا تعبران الطريق في مدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.

ونُقلت السيدتان إلى مستشفى زايد التخصصي، وهما في حالة حرجة لعلاج ما ألمّ بهما من كسور وكدمات في مناطق مختلفة من الجسم.

وتلقى اللواء محمد شرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا بوقوع حادث دهس في حي "الشيخ زايد"، بجوار مول شهير، وتم اقتياد الفنان المصري إلى قسم الشرطة على إثر اعترافه بالواقعة.