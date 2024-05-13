"مزحة" دهس شاب تثير غضباً واسعاً في السعودية (فيديو)
تسبب سائق سيارة شاب في السعودية، بإصابة بليغة لصديقه، دخل على إثرها المستشفى، بعدما صدمه بسيارته على سبيل المزاح في حادثة أثارت ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهر فيديو للحادثة، أحد الشبان يقف بجانب سيارة متوقفة، عندما اقتربت منه سيارة أخرى، لتصدمه وتحشره بين السيارتين، قبل أن يتمكن من التلويح بيده طلباً للنجدة، ويسقط أرضاً.
ووقعت الحادثة في منطقة نجران جنوب المملكة كما يبدو من لوحات طرقية مثبتة في المكان.
وقال مدونون سعوديون، إن الشاب الذي تعرض للصدم يرقد في المستشفى حالياً، وقد تعرض لكسور مضاعفة في فخذه.
فيما انتقد مدونون آخرون كثر، صاحب السيارة الذي صدم صديقه في مزاح قاسٍ وخطير، كاد أن يودي بحياته.
وكتب محمد القاضي عبر موقع "إكس" معلقاً على الحادثة "هذا ليس صاحب بل عدو".
واختارت نوف عرض قصة مزاح مماثلة، انتهت بكارثة، وقالت "واحد من قرايبي مزح معه زميله بالسيارة الحين هو مشلول شلل نصفي له أكثر من 20 سنة بسبب مزحة".
ووصفت مغردة أخرى الحادثة القائمة على المزاح بأنها "قتل عمد عيني عينك".
فيما رأى مغرد يدعى هاني، أن تصرف الشاب المتهور يعود لسماعه إحدى "الشيلات" خلال قيادته للسيارة، وهي أغان شعبية حماسية واسعة الانتشار بين الشباب، وكتب موضحاً "تحت تأثير الشيلات".