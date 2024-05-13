"مزحة" دهس شاب تثير غضباً واسعاً في السعودية (فيديو)

تسبب سائق سيارة شاب في السعودية، بإصابة بليغة لصديقه، دخل على إثرها المستشفى، بعدما صدمه بسيارته على سبيل المزاح في حادثة أثارت ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر فيديو للحادثة، أحد الشبان يقف بجانب سيارة متوقفة، عندما اقتربت منه سيارة أخرى، لتصدمه وتحشره بين السيارتين، قبل أن يتمكن من التلويح بيده طلباً للنجدة، ويسقط أرضاً.

ووقعت الحادثة في منطقة نجران جنوب المملكة كما يبدو من لوحات طرقية مثبتة في المكان.