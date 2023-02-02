رحّب بالتجديد في حياتك وارخِ قبضتك عن الماضي

كيف نرحب بالتجديد بقول وداعًا للماضي؟

ووفقًا للتقرير الذي نشره موقع "lesmotspositifs"، فإنه عندما تريد إرخاء القبضة عن الماضي والترحيب بالتجديد، من الضروري أن تكون في الوقت الحاضر، وأن تتخذ خطوات تسمح لك بالحصول على عقل شفاف ومتحرر، وذلك على النحو التالي:

تقييم ما تم إنجازه

تنظيم المساحات الداخلية والخارجية

وللقيام بهذا اكتبْ ما كان غير سار وممتع خلال العام الذي مضى، ثم ابدأ بترتيب وتنظيم المكان الذي تقيم فيه: رتّبْ أوراقك، ونظف فضاءك الذاتي، ومكان إقامتك من كل ما هو غير ضروري، وتخلص من الأشياء التي لم تعد مهمة في حياتك.

اكتب نقاط الدعم الحقيقية التي يمكنك الاعتماد عليها بقوة للترحيب بالتجديد

حاول أن تعي نموك وزخمك

إننا نقوم بأجمل التحليقات عندما نكون في رحلة حول معرفة الذات، وتنمية كياننا، بمعنى أنّ وعيك بزخمك في لحظة الحاضر هو تحديد الحركة التي أنت فيها في لحظة الآن.

حدد لنفسك أهدافًا من خلال تدوين نواياك للعام الجديد

ولذلك يمكنك الرجوع إلى هذا المقال الذي يمنحك أفكارًا لتحقيق ذلك.

يقول الكاتب العربي طاهر بن جلون: "كل هذه الإجراءات تؤدي إلى التغيير، وستسمح لك بزرع بذور جديدة على تربة غنية بك".

وأضاف: "الحب هو أقدم منزل في العالم، ولا بد من إعادة بنائه باستمرار، حجرًا حجرًا، دون استراحة أبدًا مع الإيمان أن المشاعر تُكتسب إلى الأبد".

مفتاح النجاح في الترحيب بالتجديد

لا بد من الحب للتحرر من الماضي والترحيب بالتجديد. وهناك مواقف تطول، ودموع عميقة في القلب ستبقى إلى الأبد. لكن لا شيء منقوش على الصخر ما دامت طاقة الحب حيّة.

ربما لم تعد تؤمن بعلاقة رومانسية، أو في زوجك، لكن يوجد فينا دُرجٌ سري من المشاعر القوية التي تربطنا بجوهرنا العميق.

إن مفتاح النجاح للترحيب بالتجديد هو الحب، إنه الحب في كل قوته، ولكن أيضًا في ضعفه، وعندما تريد أن تظل شاهدًا على الماضي، يجب عليك أيضًا قبول اضطرارك لإعادة بناء نفسك، الحب يوظف مقاومتنا من أجل إصلاح الذات.

ويتطلب تعلمُ إعادة البناء الذاتي وضع كل حجر واحدًا تلو الآخر بعد الانهيار، فالحب شعور غير مكتسب، لذا يجب أن نتعلم إعادة النظر فيه للترحيب بالتجديد بصفات مؤكدة وثابتة، من خلال:

• الصبر

• النعومة

• المثابرة

• الدافع

• الإصغاء الذاتي