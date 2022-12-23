ماذا يحدث في دماغنا عندما ننتقل من الحب إلى الكراهية؟

في بعض الأوقات نكره أفضل أصدقائنا إلى حد لا يوصف، وبعد مرور فترة وجيزة نشعر أنهم أكثر الكائنات تميّزًا وإخلاصًا على هذا الكوكب، فالأفراد قادرون على أن يَخبِروا حالات انفعالية معقدة حقًا تتواجد فيها انفعالات يمكن أن نقول عنها متناقضة أو غير متوافقة.

هل هو خاص بنا ومن طبعنا أم أن هناك خللاً في دماغنا؟ في الحقيقة من الحب إلى الكراهية هناك أكثر من خطوة. إنّ ما هو موجود هو طريق سريع ذو اتجاهين ذهابًا وإيابًا، إذ إن أقوى الانفعالات وأكثرها تحديدًا عند الإنسان هي أيضًا أكثر ما يعرفه علم الأعصاب.

لهذا السبب يمكننا تقديم بعض التفسيرات المثيرة للاهتمام حول سبب تجربتنا لهذا الشعور المربك، الشعور بالحب وكراهية في حق شخص ما في نفس الوقت.