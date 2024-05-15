فر بطريقة هوليوودية في فرنسا.. من هو السجين "الذبابة"؟ (صورة)

من هو السجين الفار؟

ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر في الشرطة الفرنسية، أن السجين الهارب الذي أودع السجن الأسبوع الماضي، يدعى محمد عمرا ويبلغ 30 عاما، وهو من شمال فرنسا ومدان بالاتجار في المخدرات.

وقال أحد المصادر للوكالة، إن "الشرطة تشتبه بأن عمرة أمر بتنفيذ عملية قتل في مرسيليا، وله صلات بإحدى العصابات القوية في المدينة".

بدورها ذكرت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، أن السجين الفار يلقب بـ"الذبابة"، وهو معروف لدى رجال الشرطة.

وأضافت القناة، أن الحادثة وقعت بعد أن "استمع قاضي التحقيق، صباح الثلاثاء، إلى محمد عمرة في قضية محاولة قتل وجهت إليه فيها اتهامات، وكان في طريق عودته إلى سجن إفرو عند وقوع الهجوم".

وتابعت: "تمت محاكمة الرجل، يوم الثلاثاء قبل الماضي، من قبل المحكمة القضائية في إيفرو، بتهمة السرقات المشددة، التي شملت سرقات من محلات السوبر ماركت والشركات في ضواحي إيفرو بين أغسطس/آب وأكتوبر/ تشرين الأول 2019".

ولفتت القناة، إلى "محاكمته في سبع جرائم وتبرئته في أربع، وحكم عليه بالسجن 18 شهرًا".

وكان اعتُقل أيضا في سجنين مختلفين سابقا.

ونقلت القناة عن مصدر مقرب من التحقيق قوله، إن "الشاب متهم أيضًا في مرسيليا بارتكاب جريمة قتل عمد عام 2022 في قضية تهريب مخدرات".

وبشكل عام، يظهر بسجله 13 إدانة في مخالفات بسيطة تتضمن القيادة دون رخصة والسرقة وعدم الامتثال والشتائم، وخضع أيضا لرقابة خاصة، بحسب ما أوضحه بلاغ صحفي للنيابة.