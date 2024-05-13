تمثال "الجنرال الجلاد" سيِّئ السمعة يثير الجدل في فرنسا

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، يرى منتقدو المبادرة أنها استفزاز وإهانة لذكرى ضحايا حرب الجزائر، "لأنه جنرال معروف بعمله خلال الحرب العالمية الثانية، ولكنه أيضًا مارس التعذيب خلال حرب الجزائر، من خلال إلقاء رجال المقاومة في البحر".

وأضافت الصحيفة، أن الجدل الدائر حول تمثال الجنرال بيجار لا يبدو على وشك الانتهاء، رغم أن البلدية لم تكن مصدر المشروع، فقد مولته مؤسسة بيجار، لكنها وافقت على موقعه "لأنه ابن تول"، مبررة قرارها بكون الجنرال بيجار لم يتعرض للإدانة قط بأي تهمة.

ويظل تاريخ تدشين التمثال سريًّا، لكن مصادر فرنسية تحدد يوم الـ18 من حزيران/ يونيو، وهي ذكرى وفاة الجنرال بيجار عام 2010، بينما يخطط تجمع المعارضين لتنظيم مظاهرة يوم الـ25 من أيار/ مايو للاحتجاج على المشروع ومحاولة منع تدشينه.

وكان "معذب الجزائريين" قبل وفاته في عام 2010، عن عمر يناهز 94 عامًا، حاضرًا بشكل كبير في وسائل الإعلام الفرنسية ومؤلفًا للعديد من الكتب، إذ نفى ممارسة التعذيب في الجزائر.