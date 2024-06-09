صور فاضحة على مجموعة عمل "واتس آب" كلفت كويتيا 16 ألف دولار

فرضت محكمة كويتية، عقوبة على مواطن تورط بإرسال صور فاضحة على مجموعة العمل في تطبيق "واتس آب".

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحكم نص على تغريم مواطن كويتي خمسة آلاف دينار (أكثر من 16 ألف دولار) بعد إدانته بإرسال الصور الفاضحة.

وصدر الحكم عن محكمة التمييز، ما يعني أنه قطعي ويستوجب التنفيذ عبر دفع الغرامة الكبيرة عن "إساءة استعمال وسيلة من وسائل التقنية".

وتم إصدار الحكم بعد أن وصلت الحادثة إلى القضاء عندما تقدمت مشرفة مجموعة العمل ضد زميلها لنشره الصورة الخادشة للحياء.