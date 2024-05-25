الكويت.. محامية شهيرة تشكك بقصة مواطنها بدر المطيري

وكتب أحد المغردين على موقع "إكس"، منتقدًا المحامية المؤمن: "ما شافت اللقاء وحكمت عليه.. هذا وهي محامية، ومفروض تسمع قبل أن تُدلي برأيها".

وعلّق عبدالله أحمد الكندري في سياق مماثل: "فيديو مدته دقيقة فيه تناقضات الأرض كلها بالطرح، لم أرَ.. وما راح أضيع وقتي.. وأعتقد.. وإطلاق أحكام بأن القصة كذب ودراما، وأن بدر المطيري كذَّاب، ويستعطف الناس لأجل الشهرة! أهلاً وسهلاً بالجميع في كوكب الأرض، وآخر الزمان".

ووصلت انتقادات مدونة تدعى عهود إلى فاطمة المؤمن مع شقيقتها المحامية، حيث قالت: "الدراما والتلفيق حنا عارفينه مع مين بالضبط، خبّصت، ودعست، وفالتينها، أما قصته فهي حقيقية، ومعروفة من زمان".

وتم توقيف بدر المطيري، العام 2000، قبيل حفل زفافه بأيام معدودة، ليدخل في قضية معقدة انتهت بسجنه، والحكم عليه لمدة 7 سنوات، قبل أن يخرج بعد عام و8 أشهر، ويتضح أنه بريء من تهم المخدرات التي سُجن بسببها.

وأوضحت التحقيقات أن شخصًا مجهولاً لم يتم القبض عليه حتى اليوم، انتحل صفته عبر تزوير صورة جواز سفر بشكل احترافي، ليتحمل "المطيري" كل جرائم ذلك المنتحل، والمتعاطي للمخدرات.

ورغم أن "المطيري" قد وثَّق قصته في رواية "أعوام الظلام" قبل سنوات، إلا أن سرده المؤثر خلال مقابلة فيديو جديدة، لما عاشه في تلك التجربة، أثار ردود فعل وتداعيات كثيرة، بينها تحويل تلك القصة لمسلسل تلفزيوني.