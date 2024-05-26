العثور على نسخة ممزقة من القرآن بمتجر شهير في إسرائيل.. والشرطة تحقق (فيديو)

عثر عاملون في المتجر الإسرائيلي "شبكة حوانيت" في مدينة حيفا على نسخة ممزقة من القرآن في أحد حمامات المتجر، وفقا لتقرير نشرته هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وقال مدير فرع المتجر شيمعون مالكا، بعد أن فتحت الشرطة تحقيقا في الأمر، إنه "تم إجراء تحقيق لمعرفة ما جرى.. ولكن لا توجد كاميرات في الحمامات للحفاظ على الخصوصية، وحاولنا أن نستفسر ونتحقق حيال ما جرى بالضبط".

وكان قد عثر العاملون أكثر من مرة على أوراق ممزقة من القرآن ملقاة إما في النفايات أو في الحمامات، ما دفعهم للتهديد بعمل إضراب حتى يظهر الفاعل.